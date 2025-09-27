रजनीकांत से लेकर कमल हासन तक... तमिलनाडु भगदड़ पर फिल्मी हस्तियों ने क्या कहा?

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय के कार्यक्रम में भगदड़ मचने से 31 लोगों की मौत की आशंका है। इस घटना पर रजनीकांत और कमल हासन जैसे फिल्म जगत के सितारों ने दुख जताया है। रजनीकांत ने इसे दिल को झकझोर देने वाली खबर बताया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। कमल हासन ने इस घटना को सदमे और दुःख का कारण बताया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर में एक्टर से नेता बने विजय के कार्यक्रम में भगदड़ मच गई, जिसमें 31 लोगों के मौत होने की आशंका है। इस घटना पर फिल्म जगत की कई हस्तियों ने दुख जताया है।

सुपर स्टार रजनीकांत ने ट्वीट करके कहा कि करूर में हुई घटना में निर्दोष लोगों की जान जाने की खबर दिल को झकझोर देने वाली और बेहद दुःखद है। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। घायलों को सांत्वना।

एक्टर कमल हासन ने क्या कहा? वहीं साउथ एक्टर कमल हासन ने कहा कि मेरा दिल कांप रहा है। करूर से आ रही खबर सदमे और दुःख का कारण बन रही है। भीड़भाड़ में फंसे उन निर्दोष लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई।