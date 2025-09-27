Tamil Nadu Stampede: भगदड़ मचने के बाद कहां रवाना हो गए एक्टर विजय? देखें वीडियो

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ मचने से 31 लोगों की मौत हो गई जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन ने राहत कार्यों के निर्देश दिए हैं और वे करूर का दौरा करेंगे। घटना से पहले विजय स्थानीय लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। भीड़भाड़ और अव्यवस्था के कारण कई लोग बेहोश हो गए।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर में शनिवार को तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) नेता और अभिनेता विजय की चुनावी रैली में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई। घटना के बाद TVK प्रमुख और अभिनेता विजय का एक वीडियो सामने आया है जहां वे त्रिची हवाई अड्डे से निकलते दिख रहे हैं। उनके चारों तरफ उनके बॉडिगार्ड्स ने घेरा बना रखा है।

इस घटना में कम से कम 31 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने बताया कि मृतकों में 16 महिलाएं, नौ पुरुष और छह बच्चे शामिल हैं। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन रविवार को करूर जाकर घायलों से मिलेंगे और राहत कार्यों का जायजा लेंगे।

भगदड़ से पहले लोगों की शिकायतें सुन रहे थे विजय भगदड़ की घटना से पहले, विजय स्थानीय लोगों की शिकायतों को सुन रहे थे, जिनमें अवैध रेत खनन, खनिज चोरी और करूर से जुड़े अन्य मुद्दे शामिल थे। उन्होंने राज्य सरकार की तीखी आलोचना की और अगले छह महीनों में सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी की।

लेकिन उत्सव का माहौल जल्द ही अफरा-तफरी में बदल गया क्योंकि लोग अंधेरे में खचाखच भरे मैदान से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि भीड़भाड़ और वेंटिलेशन की कमी के कारण बच्चों और बुज़ुर्ग महिलाओं समेत कई लोग बेहोश हो गए।

माता-पिता बेतहाशा बेहोश बच्चों को भीड़ में से ले जाते देखे गए, जबकि स्वयंसेवक एम्बुलेंस और पुलिस के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। निकास द्वार बंद होने और लोगों की भारी संख्या के कारण बचाव कार्य मुश्किलों का सामना कर रहे थे। करूर के पुलिस अधीक्षक के. जोश थांगिया के नेतृत्व में पुलिस ने घटनास्थल को स्थिर करने और आपात स्थिति के लिए रास्ते खोलने का काम किया।

घटनास्थल पर लग गई एम्बुलेंस की लंबी लाइन घटनास्थल पर एम्बुलेंस की कतारें लग गईं और घायलों को करूर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँचाया गया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि अब तक मरने वालों की संख्या 31 हो गई है और 40 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों ने बताया कि तीन बच्चों समेत कई लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया है।

चेन्नई से स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे मुख्यमंत्री स्टालिन ने त्वरित राहत और चिकित्सा सहायता के निर्देश दिए हैं। उनके आदेश पर कार्रवाई करते हुए, मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी और मा सुब्रमण्यम बचाव और अस्पताल की देखभाल का निरीक्षण करने के लिए करूर पहुँचे। अतिरिक्त डीजीपी (कानून और व्यवस्था), डेविडसन देवसिरवथम को भी सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण में समन्वय के लिए तैनात किया गया था।

युद्ध क्षेत्र में तब्दील हुआ सरकारी अस्पताल करूर सरकारी अस्पताल, जिसे अधिकारियों ने 'युद्ध क्षेत्र' जैसा बताया है, रात भर काम कर रहा है, जहां डॉक्टर और पैरामेडिक्स लगातार घायलों का इलाज कर रहे हैं। पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी ने घायलों से मुलाकात की और आपातकालीन सुविधाओं का आकलन किया। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को पूरी मदद का वादा किया है।