    400 फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता Kalyan Chatterjee का 81 की उम्र में निधन, टाइफाइड से थे पीड़ित

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:19 AM (IST)

    Kalyan Chatterjee Death: जाने-माने अभिनेता कल्याण चटर्जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 81 साल की उम्र में अभिनेता का निधन हो गया। वह पिछले 60 सालों से इं ...और पढ़ें

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मनोरंजन जगत से एक और बुरी खबर सामने आ रही है। धर्मेंद्र (Dharmendra) के बाद इंडस्ट्री के एक और दिग्गज अभिनेता कल्याण चटर्जी (Kalyan Chatterjee) का निधन हो गया है। कल्याण पिछले 6 दशक से सिनेमा पर राज कर रहे थे। अभिनेता के निधन से इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। कल्याण चटर्जी के निधन की पुष्टि वेस्ट बंगाल मोशन पिक्चर आर्टिस्ट्स फोरम ने की है।

    कल्याण चटर्जी काफी समय से बीमार थे। वह टाइफाइड समेत उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे और कुछ दिनों से एमआर बंगुर सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में भर्ती थे। सोमवार को पुष्टि वेस्ट बंगाल मोशन पिक्चर आर्टिस्ट्स फोरम ने बताया कि रविवार की रात को 81 साल की उम्र में कल्याण का निधन हो गया है।

    कल्याण चटर्जी के निधन से इंडस्ट्री को झटका

    आर्टिस्ट फोरम ने कल्याण चटर्जी के निधन के बाद एक बयान जारी करते हुए कहा, "हमारे सबसे खास सदस्यों में से एक कल्याण हमें छोड़कर चले गए हैं। हमें गहरा सदमा लगा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।"

    कल्याण चटर्जी का अभिनय करियर

    पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करने वाले कल्याण चटर्जी ने सिनेमा को 6 दशक दिया है। सिर्फ बंगाली नहीं, बल्कि हिंदी फिल्मों में भी अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचा। वह करीब 400 फिल्मों में अभिनय कर चुके थे। वह किसी भी रोल में जान फूंक देते थे। उन्होंने अपने करियर में ज्यादातर सपोर्टिंग रोल्स किए थे।

    सत्यजीत रे संग काम कर चुके थे कल्याण

    कल्याण चटर्जी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1968 में फिल्म अपोंजन (Aponjan) से की थी। वह कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं जिनमें धन्यी मेये, दुई पृथिबी, सबुज द्विपेर राजा और बैशे स्राबोन जैसी फिल्में शामिल हैं। वह दिग्गज निर्माता-निर्देशक सत्यजीत रे (Satyajit Ray) की फिल्म प्रतिद्वंदी का भी हिस्सा रह चुके हैं।

    Kalyan Chatterjee

    बॉलीवुड में भी अभिनेता ने छोड़ी छाप

    बंगाली फिल्मों में कल्याण चटर्जी ने एक अमिट छाप छोड़ी। मगर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि हिंदी सिनेमा में भी उन्होंने अपने अभिनय का जादू चलाया। उन्होंने साल 2012 में रिलीज हुई सुजॉय घोष निर्देशित विद्या बालन स्टारर कहानी में अहम भूमिका निभाई थी।

