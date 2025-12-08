400 फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता Kalyan Chatterjee का 81 की उम्र में निधन, टाइफाइड से थे पीड़ित

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मनोरंजन जगत से एक और बुरी खबर सामने आ रही है। धर्मेंद्र (Dharmendra) के बाद इंडस्ट्री के एक और दिग्गज अभिनेता कल्याण चटर्जी (Kalyan Chatterjee) का निधन हो गया है। कल्याण पिछले 6 दशक से सिनेमा पर राज कर रहे थे। अभिनेता के निधन से इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। कल्याण चटर्जी के निधन की पुष्टि वेस्ट बंगाल मोशन पिक्चर आर्टिस्ट्स फोरम ने की है।

कल्याण चटर्जी काफी समय से बीमार थे। वह टाइफाइड समेत उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे और कुछ दिनों से एमआर बंगुर सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में भर्ती थे। सोमवार को पुष्टि वेस्ट बंगाल मोशन पिक्चर आर्टिस्ट्स फोरम ने बताया कि रविवार की रात को 81 साल की उम्र में कल्याण का निधन हो गया है।

कल्याण चटर्जी के निधन से इंडस्ट्री को झटका आर्टिस्ट फोरम ने कल्याण चटर्जी के निधन के बाद एक बयान जारी करते हुए कहा, "हमारे सबसे खास सदस्यों में से एक कल्याण हमें छोड़कर चले गए हैं। हमें गहरा सदमा लगा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।"

कल्याण चटर्जी का अभिनय करियर पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करने वाले कल्याण चटर्जी ने सिनेमा को 6 दशक दिया है। सिर्फ बंगाली नहीं, बल्कि हिंदी फिल्मों में भी अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचा। वह करीब 400 फिल्मों में अभिनय कर चुके थे। वह किसी भी रोल में जान फूंक देते थे। उन्होंने अपने करियर में ज्यादातर सपोर्टिंग रोल्स किए थे।