    Amitabh Bachchan को नहीं इस चीज की आजादी, पत्नी जया बच्चन का खुलासा- 'मैंने शादी इसीलिए की क्योंकि...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:47 AM (IST)

    एक्ट्रेस और सांसद जया बच्चन (Jaya Bachchan) अपनी बेबाकी के लिए जानी-जाती हैं। वह किसी भी बात को जाहिर करने में नहीं हिचकती हैं। हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि उनके पति अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को अपनी राय देने की आजादी नहीं है।

    अमिताभ बच्चन को नहीं है इसकी आजादी। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जया बच्चन (Jaya Bachchan) और अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) सिनेमा के पावर कपल कहे जाते हैं। अभिनय के मामले में तो दोनों का कोई जवाब नहीं, लेकिन बात राय रखने की आती है तो जया बच्चन हमेशा आगे रहती हैं।

    जया बच्चन हमेशा से ही अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। वह बॉलीवुड हो या फिर राजनीति... वह हर मुद्दे पर खुलकर बात करती हैं, लेकिन उनके पति उनसे एकदम अलग हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले बिग बी बहुत कम ही अपनी राय रखते हैं या फिर इशारों-इशारों में अपनी बात कहते हैं।

    अमिताभ में जया बच्चन को यह चीज है पसंद

    हाल ही में जया बच्चन ने अपने पति अमिताभ बच्चन के बारे में बात की है और बताया है कि आखिर उन्हें बिग बी में क्या चीज पसंद आई। बरखा दत्त के एक इवेंट में जया ने कहा-

    मुझे उनके बारे में सबसे अच्छी बात उनका डिसिप्लिन पसंद है। मैं डिसिप्लिन में बहुत ज्यादा यकीन रखती हूं। मैं एक बहुत सख्त मां हूं।

    अमिताभ बच्चन को किसकी नहीं है आजादी?

    अमिताभ बच्चन, जया की तुलना में अपनी राय बहुत कम ही रखते हैं। इसकी वजह बताते हुए एक्ट्रेस और सांसद ने कहा-

    वह बोलते नहीं हैं। वह मेरी तरह अपनी राय रखने के लिए आजाद नहीं हैं। वह इसे अपने तक ही रखते हैं, लेकिन वह जानते हैं कि वह जो कहना चाहते हैं, उसे सही समय पर, सही तरीके से कैसे कहना है जो मैं नहीं जानती। यही फर्क है। वह एक अलग पर्सनैलिटी हैं, शायद इसीलिए मैंने उनसे शादी की।

    जया बच्चन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर वह अपने जैसे किसी शख्स से शादी करतीं तो शायद वह वृंदावन में होता और वह कहीं और। 

