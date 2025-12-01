Amitabh Bachchan को नहीं इस चीज की आजादी, पत्नी जया बच्चन का खुलासा- 'मैंने शादी इसीलिए की क्योंकि...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जया बच्चन (Jaya Bachchan) और अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) सिनेमा के पावर कपल कहे जाते हैं। अभिनय के मामले में तो दोनों का कोई जवाब नहीं, लेकिन बात राय रखने की आती है तो जया बच्चन हमेशा आगे रहती हैं।

जया बच्चन हमेशा से ही अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। वह बॉलीवुड हो या फिर राजनीति... वह हर मुद्दे पर खुलकर बात करती हैं, लेकिन उनके पति उनसे एकदम अलग हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले बिग बी बहुत कम ही अपनी राय रखते हैं या फिर इशारों-इशारों में अपनी बात कहते हैं।