'मुंह बंद रखो...' Jaya Bachchan ने पैपराजी को लगाई फटकार, कमेंट पास करने से नाराज नजर आईं एक्ट्रेस

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस और समाजवादी पार्टी लीडर जया बच्चन अक्सर अपने बड़बोलेपन के लिए मीडिया की नजरों में रहती हैं। ऐसा ही कुछ नजारा एक पब्लिक एपियरेंस के दौरान मुंबई में देखने को मिला। जया अपनी बेटी श्वेता बच्चन नंदा के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुईं, जहां पैप्स के साथ बातचीत के दौरान वो अचानक से गुस्सा गईं।

जया ने पैपराजी को लगाई डांट जैसे ही जया और श्वेता बाहर निकलीं पैपराजी उनकी तस्वीरें लेने लगे और उन्हें शूट करते हुए उन पर हल्की-फुल्की टिप्पणियां करने लगे। इस बातचीत से चिढ़कर जया रुकीं और पैपराजी को खूब झाड़ा।

एक यूजर ने लिखा,"इसका वीडियो क्यों लेते हो इसके पीछे क्यों जाते हो इग्नोर करो अक्ल ठिकाने पे आ जाएगी।" एक अन्य ने टिप्पणी की, "मीडिया को जया बच्चन ही सही कर सकती हैं।" एक अन्य ने लिखा, "अरे भाई.. आप लोग ऐसी औरत को सम्मान क्यों दे रहे हो.. हर कोई जानता है कि वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है.. ऐसे लोगों को सम्मान ही नहीं देना चाहिए।"