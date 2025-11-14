'मुंह बंद रखो...' Jaya Bachchan ने पैपराजी को लगाई फटकार, कमेंट पास करने से नाराज नजर आईं एक्ट्रेस
जया बच्चन (Jaya Bachchan) बुधवार को अपनी बेटी श्वेता बच्चन के साथ मुंबई में एक कार्यक्रम में शामिल हुईं। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही उनकी तस्वीरें खींची गईं। जब उन्होंने देखा कि पैपराजी उनकी तस्वीरें लेने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं, तो वह नाराज हो गईं और उन पर भड़क गईं।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस और समाजवादी पार्टी लीडर जया बच्चन अक्सर अपने बड़बोलेपन के लिए मीडिया की नजरों में रहती हैं। ऐसा ही कुछ नजारा एक पब्लिक एपियरेंस के दौरान मुंबई में देखने को मिला। जया अपनी बेटी श्वेता बच्चन नंदा के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुईं, जहां पैप्स के साथ बातचीत के दौरान वो अचानक से गुस्सा गईं।
जया ने पैपराजी को लगाई डांट
जैसे ही जया और श्वेता बाहर निकलीं पैपराजी उनकी तस्वीरें लेने लगे और उन्हें शूट करते हुए उन पर हल्की-फुल्की टिप्पणियां करने लगे। इस बातचीत से चिढ़कर जया रुकीं और पैपराजी को खूब झाड़ा।
जया ने कहा,"चुप रहो, मुंह बंद रखो, फोटो लो, खत्म। आप लोग फोटो लो, लेकिन बदतमीजी मत करो। कमेंट करते रहते हैं।" उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। वह काफी परेशान दिख रही थीं और कुछ देर तक पैप्स को घूरती रहीं, उसके बाद श्वेता आकर मां को कार में बुला लिया।
कई यूजर्स ने किया सपोर्ट
जबकि कुछ लोगों ने जया का समर्थन किया कि इन लोगों को सेलेब्स की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए दूसरों ने मीडिया के साथ बार-बार टकराव के लिए उन्हें ट्रोल भी किया।
एक यूजर ने लिखा,"इसका वीडियो क्यों लेते हो इसके पीछे क्यों जाते हो इग्नोर करो अक्ल ठिकाने पे आ जाएगी।" एक अन्य ने टिप्पणी की, "मीडिया को जया बच्चन ही सही कर सकती हैं।" एक अन्य ने लिखा, "अरे भाई.. आप लोग ऐसी औरत को सम्मान क्यों दे रहे हो.. हर कोई जानता है कि वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है.. ऐसे लोगों को सम्मान ही नहीं देना चाहिए।"
बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब जया फोटोग्राफर्स पर इस तरह भड़की हों। पिछले कुछ सालों में, जया ने पैपराजी की काफी निंदा की है जिसे वे अपमानजनक या दखलंदाजी मानती हैं। उन्होंने अक्सर पैप्स से शिष्टाचार बनाए रखने का आग्रह किया है।
