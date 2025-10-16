'जया को घर से निकाला या रेखा को...', Amitabh Bachchan के वायरल पोस्ट पर आई मीम की बाढ़
अमिताभ बच्चन फिल्मों से ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। वह एक्स अकाउंट और इंस्टाग्राम पर अक्सर मजेदार कैप्शन और पोस्ट के साथ फैंस को एंटरटेन करते हैं। हालांकि, इस बार सदी के महानायक ने एक क्रिप्टिक पोस्ट करके फैंस का दिमाग पूरी तरह से हिला दिया है। उनके पोस्ट पर अब मीम बन रहे हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 83 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन न सिर्फ अपने फैंस को फिल्मों के जरिए, बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफी एंटरटेन करते हैं। उन्हें लिखने का कितना शौक है, इसका अंदाजा आप उनकी एक्स पोस्ट से लगा सकते हैं, जहां बिना थके वह हर दो दिन में कोई न कोई ट्वीट कर ही देते हैं।
वैसे तो अक्सर उनके ट्वीट काफी मजेदार होते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा पोस्ट किया है जो देखते ही देखते वायरल हो गया है। सदी के महानायक ने अपनी पोस्ट में जो लिखा है, उससे तो फैंस का माथा ही घूम गया है। हालांकि, उनके इस कंफ्यूजिंग पोस्ट पर फैंस भी मसखरी करने से बाज नहीं आए और वह मीम की बाढ़ ले आए।
अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट ने किया सभी को कंफ्यूज
अमिताभ बच्चन ने कुछ घंटे पहले ही अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में बिग बी ने लिखा, "T 5533 - निकाल दिया"। इसके आगे उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, जिससे हर कोई ये सोच रहा है कि अमिताभ बच्चन ने किसको निकाल दिया है। कई यूजर्स इस पोस्ट को जया बच्चन के साथ जोड़ रहे हैं, तो वहीं कुछ इसे कौन बनेगा करोड़पति में बिग बी से ऊंची आवाज में बात करने वाले बच्चे से जोड़ रहे हैं।
एक यूजर ने उनकी इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, "रेखा जी को दिल से या जया जी को घर से"। दूसरे यूजर ने लिखा, "मुश्किल सवाल पूछकर उस बच्चे को निकाल दिया आपने"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "बहुत अच्छा किया, पता नहीं आप उन्हें 1983 से कैसे झेल रहे थे"।
सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़
ये तो सभी जानते हैं कि जया बच्चन अक्सर गुस्से में पैपराजी हो या कोई और उन्हें डांट लगा देती हैं, ऐसे में फैंस ने इसको लेकर भी बिग बी के साथ कमेंट बॉक्स में मजाक किया। एक यूजर ने मीम शेयर किया जिस पर लिखा था, 'देखा अपने लापरवाही का नतीजा'। इस मीम को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, 'सर आपने जया जी से बहस ही क्यों की"।
दूसरे यूजर ने कौन बनेगा करोड़पति 17 (KBC 17) वाला मीम बना दिया और लिखा 'सर भले ही निकाल देना, लेकिन सवाल लॉक तो कर दो"।
एक और अन्य यूजर ने लिखा, "क्या जया जी ने आपको घर से निकाल दिया है"। एक अन्य यूजर ने तो उनकी फिल्म 'सूर्यवंशी' का मीम ही पोस्ट कर दिया और लिखा, "थैंक गॉड आखिरकार भानुप्रताप ने हीरा ठाकुर को घर से निकाल ही दिया"।
