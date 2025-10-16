'जया को घर से निकाला या रेखा को...', Amitabh Bachchan के वायरल पोस्ट पर आई मीम की बाढ़

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 83 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन न सिर्फ अपने फैंस को फिल्मों के जरिए, बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफी एंटरटेन करते हैं। उन्हें लिखने का कितना शौक है, इसका अंदाजा आप उनकी एक्स पोस्ट से लगा सकते हैं, जहां बिना थके वह हर दो दिन में कोई न कोई ट्वीट कर ही देते हैं।

वैसे तो अक्सर उनके ट्वीट काफी मजेदार होते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा पोस्ट किया है जो देखते ही देखते वायरल हो गया है। सदी के महानायक ने अपनी पोस्ट में जो लिखा है, उससे तो फैंस का माथा ही घूम गया है। हालांकि, उनके इस कंफ्यूजिंग पोस्ट पर फैंस भी मसखरी करने से बाज नहीं आए और वह मीम की बाढ़ ले आए।

अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट ने किया सभी को कंफ्यूज अमिताभ बच्चन ने कुछ घंटे पहले ही अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में बिग बी ने लिखा, "T 5533 - निकाल दिया"। इसके आगे उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, जिससे हर कोई ये सोच रहा है कि अमिताभ बच्चन ने किसको निकाल दिया है। कई यूजर्स इस पोस्ट को जया बच्चन के साथ जोड़ रहे हैं, तो वहीं कुछ इसे कौन बनेगा करोड़पति में बिग बी से ऊंची आवाज में बात करने वाले बच्चे से जोड़ रहे हैं।

सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़ ये तो सभी जानते हैं कि जया बच्चन अक्सर गुस्से में पैपराजी हो या कोई और उन्हें डांट लगा देती हैं, ऐसे में फैंस ने इसको लेकर भी बिग बी के साथ कमेंट बॉक्स में मजाक किया। एक यूजर ने मीम शेयर किया जिस पर लिखा था, 'देखा अपने लापरवाही का नतीजा'। इस मीम को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, 'सर आपने जया जी से बहस ही क्यों की"।