'गंदे-गंदे पैंट पहनकर...', पैपराजी पर भड़कीं Jaya Bachchan, बोलीं- 'किस तरह के कमेंट्स करते हैं'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जया बच्चन (Jaya Bachchan) की पैपराजी से नाराजगी किसी से छुपी नहीं है। वह कई बार पैप्स पर अपना गुस्सा जाहिर कर चुकी हैं। एक हालिया इवेंट में भी जब वह शामिल हुईं तो उन्होंने फोटोज तो क्लिक कराईं, लेकिन साथ ही उनकी क्लास भी लगा दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब जया बच्चन ने रिवील किया है कि आखिर वह क्यों पैपराजी से चिढ़ती हैं। हालांकि, वह पैपराजी को मीडिया पर्सनैलिटी नहीं समझती हैं। जया ने कहा कि मीडिया के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है क्योंकि उनके पिता पत्रकार थे। हालांकि, पैप्स मीडिया से बिल्कुल अलग है।