Helen की पार्टी में सिंदूर लगाकर गईं Rekha, कभी इसी वजह से जया बच्चन के आंखों में आ गए थे आंसू

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रेखा और उनकी मांग में लगा सिंदूर हमेशा से लाइमलाइट में रहा है। बिना शादी किए और पति के न होते हुए वह हमेशा मांग में सिंदूर लगाए हुए दिखाई देती हैं। हाल ही में एक बार फिर रेखा ने मांग में सिंदूर लगाकर एक पार्टी में शरीक हुईं।

दरअसल, आज सलमान खान की सौतेली मां और सलीम खान की दूसरी पत्नी व एक्ट्रेस हेलेन (Helen) 87 साल की हो गईं। हर साल की तरह इस बार भी हेलेन के लिए एक शानदार पार्टी होस्ट की गई, जहां रेखा भी शामिल हुईं।

मांग में सिंदूर लगाकर पार्टी में पहुंचीं रेखा रेखा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें वह हेलेन की पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रही हैं। इस दौरान एक्ट्रेस पैपराजी के साथ मस्ती करते हुई दिखीं। फोटोज क्लिक कराने के बाद रेखा ने पैप्स से कैमरा लिया और खुद फोटोग्राफी करने लगीं। फिर वह अपनी टीम के साथ दौड़ती हुई वेन्यू में चली गईं।

इस दौरान रेखा ने अपना लुक बहुत कैजुअल रखा। वह ब्लैक जंपसूट में दिखीं, जिसे उन्होंने ब्लू जैकेट और अपने स्टेटमेंट ब्लैक शेड्स के साथ पहना। उनके लुक में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज मांग में लगा सिंदूर था। कैजुअल लुक के साथ भी वह मांग में सिंदूर लगाना नहीं भूलीं। वीडियो सामने आते ही कई लोगों ने पूछा कि उन्होंने आखिर मांग में सिंदूर क्यों लगाया है?