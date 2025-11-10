Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभिनेत्री जया बच्चन ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, अदालत के सामने रखी ये मांग

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:15 AM (IST)

    बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने अपनी छवि, नाम और आवाज के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। जया बच्चन ने कुछ वेबसाइटों और प्लेटफार्मों को उनके नाम और छवि वाली सामग्री बेचने से रोकने का भी निर्देश देने की मांग की है। इससे पहले अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने भी ऐसी याचिका दायर की थी।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन ने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    उन्होंने अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के अलावा कुछ वेबसाइटों और प्लेटफार्मों को उनके नाम और छवि वाली सामग्री सहित अवैध रूप से सामान न बेचने का निर्देश देने की भी मांग की है।

    यह भी पढ़ें- PWD के इन अधिकारियों के लिए 'राहु' बना पूर्व सीएम केजरीवाल का आवास, क्यों बैठे माथा पकड़कर

    जया बच्चन ने कहा कि उनकी छवि, नाम और आवाज का अनधिकृत रूप किए जा रहे उपयोग पर रोक लगाई जाए। इससे पहले उनके बेटे व अभिनेता अभिषेक बच्चन व अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने भी ऐसी याचिका दायर की थी और हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए उनके नाम, छवि व आवाज के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगा दी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें