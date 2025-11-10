PWD के इन अधिकारियों के लिए 'राहु' बना पूर्व सीएम केजरीवाल का आवास, क्यों बैठे माथा पकड़कर

वी के शुक्ला, नई दिल्ली। दिल्ली में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में रहे अधिकारियों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में हुए नवीनीकरण का काम 'राहु' बन गया है। इस नवीनीकरण में सामने आईं अनियमितताओं के मामले में पूर्व में निलंबत हो चुके पीडब्ल्यूडी के रहे वरिष्ठ अधिकारी अशोक राजदेव पर फिर गाज गिरी है, उनकी पदोन्नति रोकी गई है। उनसे कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति मिल गई है, मगर इनका प्रमोशन सील बंद लिफाफे में रखा गया है। राजदेव इस केस में नहीं फंसते तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में विशेष महानिदेशक बन गए होते।



पूर्व सीएम आवास मामले में राजदेव सहित अब तक सात अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। उनके खिलाफ सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग की जांच चल रही है। मुख्यमंत्री रहने के दौरान केजरीवाल के सिविल लाइन स्थित फ्लैग स्टाफ रोड के बंगला नंबर-6 आवास में नवीनीकरण के नाम पर अनियमितता बरती गई थीं। हालांकि, नवीनीकरण काम कराने वाले अधिकारी बेगुनाह होने की दलील देते रहे हैं।

अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति पदोन्नति समिति की हुई बैठक के बाद गत 28 अक्टूबर के आदेश के अनुसार समिति ने कुल 6 अधिकारियों को पदोन्नति दी है। उन्हें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में विशेष महानिदेशक बनाया गया है। इनमें एनएन संबासिवा राव, बीएल मीना, मनोज तलरेजा, पीबी सिंह व राजेश खरे के नाम शामिल हैं।