दिल्ली के अस्पताल का हाल... 6 महीनों से दांतों के एक्स-रे की सुविधा बंद, स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं कर पाए समाधान

संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में अशोक विहार स्थित दीपचंद बंधु अस्पताल में पिछले पांच-छह माह से दांतों के एक्स-रे की सुविधा बंद है। अस्पताल में एक्स-रे नहीं होने के कारण लोग निजी अस्पताल की ओर रुख करने को मजबूर हैं।

बताया जाता है कि छह माह पहले एक्स-रे मशीन में तकनीकी खामी आई थी, इसके बाद से ही एक्स-रे सुविधा बंद है। अस्पताल के दंत चिकित्सा विभाग में 100 से लेकर 150 मरीजों की प्रतिदिन की ओपीडी है। यह मामला लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष रखा था, लेकिन अभी तक एक्स-रे सुविधा बहाल नहीं हो पाई है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जल्द ही एक्स-रे मशीन की खामी दूर कराई जाएगी।

अस्पताल से जुड़े सूत्र बताते हैं कि दंत चिकित्सा विभाग की एक्स-रे मशीन के सेंसर में पांच-छह माह पहले तकनीकी खामी आई थी, इसके बाद से यह एक्स-रे नहीं हो पा रहे हैं। यह भी जानकारी मिली है कि लगभग एक लाख रुपये की कीमत वाला सेंसर गारंटी पीरियड में है। सूचना के बावजूद कंपनी इस कार्य में रुचि नहीं ले रही है।

बताया जाता है कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से कई बार कंपनी के लोगों को बुलाया जा चुका है। दांतों के उपचार के लिए प्रतिदिन 100 से लेकर 150 मरीज अस्पताल पहुंचते हैं, इनमें से बड़ी संख्या में मरीजों को दांतों का एक्स-रे कराने को कहा जाता है। लंबे समय से अस्पताल में यह सुविधा नहीं होने के कारण कुछ लोग निजी अस्पताल चले जाते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में मरीज एक्स-रे मशीन ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना इलाज ही बीच में छोड़ना पड़ रहा है।