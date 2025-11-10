दिल्ली के यमुनापार में ग्रेप के नियमों की उड़ रही धज्जियां, आखिर कूड़ा जलाने वालों पर क्यों नहीं हो रहा एक्शन

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। राजधानी पिछले कई दिनों से प्रदूषण की चादर ओढ़े हुए है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों की आंखों में जलन व खांसी होनी शुरू हो गई है। लोग घरों से निकलने से पहले चेहरे पर मास्क लगा रहे हैं। फिर भी प्रदूषण उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू है। ग्रेप के प्रतिबंध की यमुनापार में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जगह-जगह कचरा जलाया जा रहा है। लोगों का दम फुल रहा है। लेकिन निगम व प्रशासन बेदम नजर आ रहा है। दमकल विभाग को एक दिन में यमुनापार में कूड़े में आग जलने की दस काल रोजाना मिल रही हैं।

सीलमपुर, शास्त्री पार्क, उस्मानपुर, गीता कॉलोनी, मयूर विहार, गाजीपुर, सभापुर, सोनिया विहार, मुस्तफाबाद, दिलशाद गार्डन, जगतपुरी समेत कई क्षेत्रों में कूड़ा जलाया जा रहा है। पहले से ही दिल्ली में प्रदूषण के चलते स्थिति बहुत खराब है। जिस वक्त कचरा जलाया जाता है, वहां आसपास रहने वाले लोग ठीक तरह से सांस तक नहीं ले पाते हैं।

सीलमपुर में ट्रैफिक यातायात पुलिस के बूथ के पास ही कचरा जलाया जा रहा है। लेकिन पुलिसकर्मियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार प्रदूषण पर रोकथाम के लिए कागजों में ग्रेप लागू कर रही है। जमीन पर सरकारी विभाग नजर नहीं आ रहे हैं। जो लोग आग जलाकर कूड़ा फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सांसों पर संकट गहराता जा रहा है।