'मेरी परफॉर्मेंस में उनकी छाप...' जब Amitabh Bachchan से इस कदर प्रभावित थीं Rekha, काम पर पड़ने लगा था असर

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और रेखा (Rekha) के रिश्ते की अफवाह एक टाइम पर बहुत उड़ी थी। भले ही दोनों ने ऑफिशियली कुछ न कहा हो लेकिन ये रोमांस काफी लंबा चला और सिल्वर स्क्रीन पर दोनों को लोगों ने खूब प्यार दिया। भले ही अमिताभ ने इस मामले में चुप्पी बना रखी हो लेकिन रेखा अक्सर इशारों-इशारों में हिंट देती रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमिताभ ने की थी रेखा की तारीफ रेखा ने बताया कि एक बार अमिताभ ने उन्हें बहुत ही अच्छा कॉम्पलीमेंट दिया था जिसे वो कभी नहीं भूल सकतीं। रेखा का एक अब बहुत ही पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमिताभ के साथ काम करने का प्रभाव उनके काम पर दिखने लगा था। एक्ट्रेस ने डॉन एक्टर द्वारा दिया गया एक बहुत ही अच्छा कॉम्पलीमेंट भी याद किया।

लोग कॉपी करते थे एक्टर का स्टाइल रेखा ने ये भी बताया कि लोगों का उन पर बहुत बड़ा प्रभाव था कि एक समय पर कई लोग उनकी हेयर स्टाइल कॉपी कर रहे थे। मेरी परफॉर्मेंस में उनका स्टाइल कभी-कभी दिख जाता था।