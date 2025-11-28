बॉलीवुड की चंचल हसीना से पाकिस्तान के एक्स पीएम इमरान खान ने कर ली थी शादी? मां ने भी दी थी रिश्ते को मंजूरी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इमरान अहमद खान नियाज़ी को इमरान खान के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक इमरान खान पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री रहे। पूर्व प्रधानमंत्री की एक पाकिस्तानी जेल में हत्या की अफवाह फैलने के बाद से वे सुर्खियों में हैं। ऐसी खबरें थीं कि रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में इमरान की हत्या कर दी गई। हालांकि, इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं हुई है।

कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों से था अफेयर एक राजनेता होने के अलावा, इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मशहूर क्रिकेटरों में से एक हैं। सबसे खूबसूरत लोगों में से एक माने जाने वाले इमरान की निजी ज़िंदगी और उनके साथ जुड़े रिश्ते भी लोगों को उतने ही आकर्षित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि उनका नाम बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ चुका है, जिनमें ज़ीनत अमान, शबाना आज़मी और अन्य शामिल हैं? लेकिन इन सबमें एक नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है वह है अभिनेत्री रेखा का।