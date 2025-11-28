Language
    बॉलीवुड की चंचल हसीना से पाकिस्तान के एक्स पीएम इमरान खान ने कर ली थी शादी? मां ने भी दी थी रिश्ते को मंजूरी

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:22 PM (IST)

    पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और क्रिकेटर इमरान खान हाल ही में मौत की अफवाहों के कारण चर्चा में रहे। उनकी निजी जिंदगी, खासकर बॉलीवुड अभिनेत्रियों जैसे जीनत अमान और शबाना आज़मी के साथ उनके संबंधों ने हमेशा लोगों का ध्यान खींचा है। सबसे ज्यादा सुर्खियां रेखा के साथ उनके कथित अफेयर और शादी की अफवाहों ने बटोरीं।   

    इमरान खान ने कर ली थी रेखा से शादी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इमरान अहमद खान नियाज़ी को इमरान खान के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक इमरान खान पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री रहे। पूर्व प्रधानमंत्री की एक पाकिस्तानी जेल में हत्या की अफवाह फैलने के बाद से वे सुर्खियों में हैं। ऐसी खबरें थीं कि रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में इमरान की हत्या कर दी गई। हालांकि, इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं हुई है।

    कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों से था अफेयर

    एक राजनेता होने के अलावा, इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मशहूर क्रिकेटरों में से एक हैं। सबसे खूबसूरत लोगों में से एक माने जाने वाले इमरान की निजी ज़िंदगी और उनके साथ जुड़े रिश्ते भी लोगों को उतने ही आकर्षित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि उनका नाम बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ चुका है, जिनमें ज़ीनत अमान, शबाना आज़मी और अन्य शामिल हैं? लेकिन इन सबमें एक नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है वह है अभिनेत्री रेखा का।

    Rekha (9)

    रेखा से कर ली थी शादी?

    इमरान के साथ रेखा का नाम बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था और कहा तो ये तक जा रहा था कि दोनों ने शादी कर ली थी। साल 1980 के दशक में रेखा और इमरान के रिश्ते की अफवाहें शुरू हुईं। दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया और उनकी प्रेम कहानी ने ग्लैमर और क्रिकेट जगत में खूब चर्चा बटोरी। खबरें थीं कि रेखा और इमरान मुंबई के बीच पर एक-दूसरे के साथ समय बिताते थे और इमरान खान शूटिंग के दौरान भी उनसे मिलने जाते थे।

    साथ में घूमते आए थे नजर

    एक रिपोर्ट में कहा गया कि जिन लोगों ने रेखा और इमरान को समुद्र तट पर एक-दूसरे की कंपनी एंजॉय करते देखा, वे उनकी निकटता से प्रभावित हुए और इस प्रकार उन्हें विश्वास हो गया कि वे एक-दूसरे से गहराई और से प्यार करते हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रेखा की मां पुष्पावली, इमरान के साथ उनके रिश्ते से बहुत खुश थीं क्योंकि उन्हें लगा कि इमरान उनकी बेटी के लिए सबसे परफेक्ट है। इतना ही नहीं, पुष्पावली उनके रिश्ते के लिए उत्सुक थीं और इसके लिए एक ज्योतिषी के पास भी गईं थीं। हालांकि दोनों कभी साथ नहीं आ पाए और अलग हो गए। ये क्यों हुआ और इसकी क्या वजह थी ये अभी तक कोई नहीं जानता।

