    Javed Akhtar ने कुबूल किया इस्लाम? टोपी और सुरमे वाले वीडियो का सच आया सामने, लेंगे बड़ा एक्शन

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 12:58 PM (IST)

    मुफ्ती शमाइल नदवी के साथ डिबेट के बाद अब जावेद अख्तर का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि शोले की राइटर ने इस्लाम कुबूल ...और पढ़ें

    AI जनरेटेड वीडियो पर जमकर बरसे जावेद अख्तर/ फोटो- X Account

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल अब सितारों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। कई यूट्यूब चैनल उनकी फोटोज को मॉर्फ्ड करके उसके साथ गलत न्यूज फैला रहे हैं। कुछ दिनों पहले कंगना रनौत इसका शिकार हुई थी, जब उनकी AI से उनकी एक इमेज क्रिएट की गई थी और दिखाया गया कि वह साड़ी की जगह सूट पहने पार्लियामेंट पहुंची हैं, जिसे लेकर एक्ट्रेस का गुस्सा फूटा था।

    कंगना रनौत के बाद अब हाल ही में एआई जनरेटेड वीडियो का शिकार हुए हैं शोले की राइटर जावेद अख्तर। उनकी इस तस्वीर के साथ ये दावा किया जा रहा है कि वह ईश्वर की शरण में चले गए हैं, जिसको लेकर हाल ही में लिरिसिस्ट ने अपना गुस्सा व्यक्त किया है।

    सिर पर टोपी और आंखों में सूरमा लगाए दिखें जावेद अख्तर?

    जावेद अख्तर की जो वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है, उसमें उन्होंने सिर पर टोपी लगाई है और आंखों में सुरमा लगाया हुआ है। इस AI जनरेटेड वीडियो को लेकर फेसबुक पर ये दावा किया गया कि मुफ्ती शमाइल नदवी से डिबेट के बाद जावेद अख्तर ने पूरी तरह से इस्माल कुबूल कर लिया है। उन्होंने मान लिया है कि अल्लाह है और सिर पर टोपी लगाकर हाथ में तस्बी लेकर नमाज पढ़ने पहुंच चुके हैं। इस फोटो को शेयर कर दावे किए जा रहे हैं कि जावेद अख्तर अब इस्लाम कुबूल कर चुके हैं और पक्के मुसलमान बन गए हैं।

    इस AI जनरेटेड वीडियो के वायरल होने के बाद जावेद अख्तर ने ऑफिशियली एक्स अकाउंट पर अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा, "मेरा एक फेक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मेरी कंप्यूटर जनरेटेड पिक्चर लगाई गई है, जिसमें मैंने टोपी पहनी है और उसमें ये दावा किया गया है कि मैं आखिरकार अल्लाह की शरण में आ गया हूं। ये सब बकवास है। मैं गंभीरता से इस मामले की साइबर पुलिस में रिपोर्ट करने और इस फर्जी खबर के लिए जिम्मेदार व्यक्ति और इसे आगे भेजने वाले कुछ लोगों को मेरी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए अदालत में घसीटने पर विचार कर रहा हूं।"

    javed akhtar

    जावेद अख्तर ने मुफ्ती शमाइल नदवी के साथ बहस में लिया था भाग

    दरअसल, जावेद अख्तर ने कुछ दिन पहले इस्लामिक विद्वान मुफ्ती शमाइल नदवी के साथ, नई दिल्ली में हुए 'क्या भगवान होता है'? इस पब्लिक डिबेट में भाग लिया था, जिसका आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में किया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये AI जनरेटेड वीडियो उसी डिस्कशन की है।

    कंगना रनौत और जावेद अख्तर से पहले आलिया भट्ट, काजोल, श्रीलीला, कटरीना कैफ और रश्मिका मंदाना जैसी हसीनाएं भी सोशल मीडिया पर AI जनरेटेड फोटोज और वीडियो का शिकार हो चुकी है।

