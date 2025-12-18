नीतीश का हिजाब विवाद: गिरिराज सिंह ने किया समर्थन तो जावेद अख्तर की हुई एंट्री, बोले- 'मैं पर्दा के खिलाफ, लेकिन...'

Language
    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 05:46 PM (IST)

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब हटाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का समर्थन किया है, वहीं जावेद अख्तर ...और पढ़ें

    नीतीश कुमार का हिजाब विवाद बढ़ा (फोटो-पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटा दिया था, जिसके बाद से ही यह मामला अब सियासी रूप ले चुका है। नीतीश कुमार के इस रवैये पर जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं बीजेपी और जेडीयू बिहार सीएम का बचाव करते नजर आ रहे हैं।

    केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री के पक्ष में बयान दिया और कहा कि नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं बोला। वहीं हिंदी फिल्मों के गीतकार और लेखक जावेद अख्तर का बयान भी इस मामले में सामने आया है। जावेद अख्तर ने बिहार के मुख्यमंत्री से बिना किसी शर्त माफी मांगने के लिए कहा है।

    गिरिराज सिंह ने दिया खुला समर्थन

    बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के समर्थन में कहा कि 'अगर किसी को नौकरी चाहिए होती है, तब भी तो उसे चेहरा दिखाना होता है। क्या ये कोई इस्लामिक राष्ट्र है? नीतीश जी उस समय केवल एक संरक्षक की भूमिका निभा रहे थे।'

    केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि 'अगर आपको पासपोर्ट चाहिए होता है या आप एयरपोर्ट जाते हैं, तब भी क्या आप अपना चेहरा नहीं दिखाते? आप पाकिस्तान और इंग्लिशतान की बात करते हैं, ये भारत है और यहां केवल भारतीय कानून ही चलते हैं। नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया।'

    गिरिराज सिंह ने पूछा गया कि अगर वह लड़की नौकरी लेने के लिए मना कर दे, तब क्या करेंगे. इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 'वो मना करे या जहन्नुम में जाए।'

    जावेद अख्तर ने कहा- 'माफी मांगो'

    फिल्म लेखक जावेद अख्तर ने भी बिहार के मुख्यमंत्री के हिजाब हटाने की घटना पर आपत्ति जताई है। जावेद अख्तर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 'जो कोई भी मुझे जानता है, उसे पता है कि मैं पर्दा प्रथा के खिलाफ हूं।

    जावेद अख्तर ने आगे लिखा कि लेकिन इस बात का मतलब यह भी नहीं है कि मैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ किए गए कृत्य को किसी भी तरह से स्वीकार कर लूं।

    जावेद अख्तर ने कहा कि मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए।

