    Bihar News: सीएम नीतीश कुमार ने पटना में किया सरस मेले का दौरा, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 02:01 PM (IST)

    नीतीश कुमार ने पटना में किया सरस मेले का दौरा

    राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) ने गुरुवार को राजधानी स्थित गांधी मैदान में चल रहे सरस मेले का भ्रमण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कई काम किए जा रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत जीविका दीदियों को प्रोत्साहित किया गया है। उनके जीविका संवर्धन तथा स्वरोजगार के लिए सरकार द्वारा मदद की जा रही है। यह बहुत खुशी की बात है कि सरस मेले में भी उनके उत्पाद के कई स्टाल लगाए गए हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरस मेले की अपनी अलग पहचान है। इस मेले में जो भी उत्पाद लाए गए हैं उसे देखकर अच्छा लग रहा है। इस मौके पर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी कि सरस मेले का आयोजन 28 दिसंबर तक किया गया है।

    इस मेले में बिहार के अलावा देश के दूसरे राज्य के लोग भी अपने उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं। मेले में हस्तशिल्प, लोककला और देशी व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई है।

    निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न उत्पादों की जानकारी ली। उत्पादकों व विक्रेताओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस मेले में जो भी सामान प्रदर्शित किए गए हैं उन्हें लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छी बिक्री हो रही है। यहां की व्यवस्था से वे लोग खुश हैं।

    इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, डॉ. चंद्रशेखर सिंह तथी जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा भी मौजूद थे।