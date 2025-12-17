पाकिस्तानी गैंगस्टर की CM नीतीश कुमार को धमकी; कौन है शहजाद भट्टी? बिहार के डीजीपी ने उठाया यह कदम

राज्य ब्यूरो, पटना। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी (Pakistani Gangster) ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी है और हिजाब हटाने के लिए माफी मांगने को कहा है।

शहजाद ने जारी वीडियो में कहा है कि सभी लोगों ने देखा होगा कि बिहार में क्या हरकत हुई है। एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति ने एक मुस्लिम बेटी के साथ कैसा व्यवहार किया है।

फिर बाद में मुझ पर आरोप लगाए जाते हैं कि शहजाद भट्टी ने यह कर दिया, वह कर दिया। अभी भी उस व्यक्ति के पास समय है कि वह उस महिला से माफी मांग लें तो बेहतर है।

डीजीपी ने कहा-हो रही जांच

कुछ दिनों का समय है, फिर बाद में मत कहना कि चेतावनी नहीं दी गई। इस बाबत पूछे जाने पर डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि वायरल वीडियो की जांच की जिम्मेदारी साइबर पुलिस और गांधी मैदान थाने को दी गई है।