    पाकिस्तानी गैंगस्टर की CM नीतीश कुमार को धमकी; कौन है शहजाद भट्टी? बिहार के डीजीपी ने उठाया यह कदम

    By Rajat Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:35 PM (IST)

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पाकिस्तानी गैंगस्टर ने धमकी दी है, जिसके बाद बिहार के डीजीपी ने मामले में कार्रवाई की है। धमकी देने वाले गैंगस् ...और पढ़ें

    सीएम नीतीश कुमार को धमकी मामले में जांच शुरू। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी (Pakistani Gangster) ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी है और हिजाब हटाने के लिए माफी मांगने को कहा है।

    शहजाद ने जारी वीडियो में कहा है कि सभी लोगों ने देखा होगा कि बिहार में क्या हरकत हुई है। एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति ने एक मुस्लिम बेटी के साथ कैसा व्यवहार किया है।

    फिर बाद में मुझ पर आरोप लगाए जाते हैं कि शहजाद भट्टी ने यह कर दिया, वह कर दिया। अभी भी उस व्यक्ति के पास समय है कि वह उस महिला से माफी मांग लें तो बेहतर है।

    डीजीपी ने कहा-हो रही जांच 

    कुछ दिनों का समय है, फिर बाद में मत कहना कि चेतावनी नहीं दी गई। इस बाबत पूछे जाने पर डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि वायरल वीडियो की जांच की जिम्मेदारी साइबर पुलिस और गांधी मैदान थाने को दी गई है। 

    मालूम हो कि सोमवार को आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटा दिया गया था, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पाकिस्तान से यह धमकी दी गई है।

    कौन है शहजाद भट्टी? 

    शहजाद भट्टी पाकिस्‍तान का डॉन है। वह उस समय सुर्खियों में आया था जब उसने लॉरेंस ब‍िश्‍नोई को धमकी दी थी। इसके बाद लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्‍नोई ने दिल्‍ली कोर्ट से गाड़ी और बुलेटप्रूफ जैकेट की मांग कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक पहले वह लॉरेंस गैंग के साथ ही काम करता था। 

    बताया जाता है कि शहजाद दुबई में रहता है। वह कुख्‍यात फारूख खोखर का करीबी बताया जाता है। कई देशों में उसका नेटवर्क फैला हुआ है।

    हथ‍ियार तस्‍करी के साथ बम का भी उसका कारोबार है। वह शेर पालने का शौकीन है। पालतू शेरों के साथ उसका वीडियो भी वायरल होता रहता है। 

     