दीपू चंद्र दास को बांग्लादेश में जलाया तो भड़कीं Janhvi Kapoor, बोलीं- 'यही पाखंड हमें तबाह कर देगा'
बांग्लादेश में हाल ही में हुई लिंचिंग पर जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) ने रिएक्शन दिया है। दीपू चंद्र दास (Dipu Chandra Das) को जिंदा जलाने की घटना ने ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास (Dipu Chandra Das) को जिंदा जला दिया गया था। इस बर्बरता ने हर किसी को हिला दिया। अब जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) ने बांग्लादेश लिंचिंग (Bangladesh Lynching) पर रिएक्शन दिया है।
जाह्नवी कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा चौड़ा नोट लिखकर बांग्लादेश में हुई दर्दनाक घटनाक पर गुस्सा जाहिर किया है। इस घटना ने एक्ट्रेस को अंदर तक हिला दिया है। उन्होंने सवाल उठाया है।
बांग्लादेश लिंचिंग पर बोलीं जाह्नवी कपूर
जाह्नवी कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, "बांग्लादेश में जो हो रहा है, वह बर्बर है। यह नरसंहार है और यह कोई अकेली घटना नहीं है। अगर आपको इस अमानवीय पब्लिक लिंचिंग के बारे में नहीं पता, तो इसके बारे में पढ़ें, वीडियो देखें, सवाल पूछें। और अगर इन सबके बावजूद आपको गुस्सा नहीं आता, तो यही पाखंड हमें तबाह कर देगा। हम दुनिया के दूसरे कोने में होने वाली चीजों पर रोते रहेंगे, जबकि हमारे अपने भाई-बहनों को जिंदा जला दिया जाएगा।"
यह भी पढ़ें- बड़ा झटका! डिब्बाबंद हुई जूनियर एनटीआर और जाह्नवी कपूर की Devara Part 2, इस वजह से नहीं बनेगी सीक्वल?
जाह्नवी कपूर ने आगे कहा, "किसी भी और हर तरह के उग्रवाद को हमारी इंसानियत भूलने से पहले ही सामने लाना और उसकी निंदा करना जरूरी है। हम प्यादे हैं जो मानते हैं कि हम एक अनदेखी लाइन के दोनों तरफ रहते हैं। इसे पहचानें और खुद को ज्ञान से लैस करें ताकि आप उन मासूम जिंदगियों के लिए आवाज उठा सकें जो इस सांप्रदायिक क्रॉस फायर में लगातार खत्म हो रही हैं और आतंकित हो रही हैं।"
जाह्नवी कपूर की अपकमिंग फिल्म
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी फिल्म होमबाउंड को लेकर चर्चा में हैं जो ऑस्कर 2026 (Oscar 2026) में जाने के लिए सिलेक्ट हुई है। आखिरी बार एक्ट्रेस को वरुण धवन के साथ फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में देखा गया था। वह राम चरण के साथ पेड्डी मूवी में नजर आएंगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।