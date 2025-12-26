दीपू चंद्र दास को बांग्लादेश में जलाया तो भड़कीं Janhvi Kapoor, बोलीं- 'यही पाखंड हमें तबाह कर देगा'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास (Dipu Chandra Das) को जिंदा जला दिया गया था। इस बर्बरता ने हर किसी को हिला दिया। अब जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) ने बांग्लादेश लिंचिंग (Bangladesh Lynching) पर रिएक्शन दिया है।

जाह्नवी कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा चौड़ा नोट लिखकर बांग्लादेश में हुई दर्दनाक घटनाक पर गुस्सा जाहिर किया है। इस घटना ने एक्ट्रेस को अंदर तक हिला दिया है। उन्होंने सवाल उठाया है। बांग्लादेश लिंचिंग पर बोलीं जाह्नवी कपूर जाह्नवी कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, "बांग्लादेश में जो हो रहा है, वह बर्बर है। यह नरसंहार है और यह कोई अकेली घटना नहीं है। अगर आपको इस अमानवीय पब्लिक लिंचिंग के बारे में नहीं पता, तो इसके बारे में पढ़ें, वीडियो देखें, सवाल पूछें। और अगर इन सबके बावजूद आपको गुस्सा नहीं आता, तो यही पाखंड हमें तबाह कर देगा। हम दुनिया के दूसरे कोने में होने वाली चीजों पर रोते रहेंगे, जबकि हमारे अपने भाई-बहनों को जिंदा जला दिया जाएगा।"