मां श्रीदेवी की मौत के Janhvi Kapoor ने नहीं देखा टीवी, इस वजह से लगी थी पाबंदी

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। मौजूदा समय में देखा गया है सेलेब्स ने अपनी प्राइवेसी को लेकर खुलकर आवाज उठाई है। आलिया भट्ट सहित तमाम कलाकारों ने इस मामले पैपराजी पर गुस्सा निकाला है। वहीं हाल ही में जया बच्चन ने भी पैप्स पर भड़ास निकाली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले दिनों अभिनेता सनी देओल मीडिया और पैपराजियों से नाराज नजर आए, जब वह बीमार धर्मेंद्र का कवरेज कर रहे थे। इंटरनेट मीडिया और टीवी चैनलों के जरिये उन तक कई जानकारियां पहुंच रही थीं। ऐसा ही कुछ कारण है कि अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत के बाद जाह्नवी कपूर टीवी नहीं देखती थीं।

क्यों जाह्नवी के टीवी देखने पर लगी थी रोक बी टाउन एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर को हाल ही में एक इवेंट में स्पॉट किया गया। जहां उन्होंने एक वक्त को याद किया, जब उनकी मां और हिंदी सिनेमा की वेटरन एक्ट्रेस श्रीदेवी का निधन हुआ था। इसके बाद उन्हें लंबे समय तक टीवी न देखने के अनुमति नहीं मिली थी। इस मामले को लेकर सोमवार को एक समारोह में जाह्नवी ने कहा-

यह भी पढ़ें- बड़ा झटका! डिब्बाबंद हुई जूनियर एनटीआर और जाह्नवी कपूर की Devara Part 2, इस वजह से नहीं बनेगी सीक्वल? 'मीडिया कल्चर और इंटरनेट मीडिया की ताक-झांक करने की संस्कृति ने इंसानी नैतिकता को पटरी से उतारने में योगदान दिया है। जब मैंने अपनी मां को खोया था, वह डरावना समय था कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि किसी इतने करीब को खोने का दर्द कैसा होता है और फिर उसे मीम बनते देखना कैसा लगता है। हर बार जब हम ऐसे वीडियो को व्यूज, कमेंट्स या लाइक्स देते हैं, हम इस संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। उस दौर में मुझे काफी समय तक टीवी देखने नहीं दियागया, लेकिन फिर भी चीजें सामने आती रहती थीं। '

इस तरह से जाह्नवी कपूर ने बताया कि मां श्रीदेवी के निधन के बाद कैसे न्यूज हाइलाइट्स बनी रहीं। बता दें कि 24 फरवरी साल 2018 में श्रीदेवी की मौत हो गई थी। 54 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था।