    मां श्रीदेवी की मौत के Janhvi Kapoor ने नहीं देखा टीवी, इस वजह से लगी थी पाबंदी

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 01:49 PM (IST)

    दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी और एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर मौजूदा समय में इंडस्ट्री की उभरती हुई अदाकाराओं में शुमार हैं। हाल ही में उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि उनकी मां की मौत के बाद टीवी उन्हें देखने की अनुमति नहीं दी गई थी। 

    श्रीदेवी और उनकी बेटी जाह्नवी कपूर (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। मौजूदा समय में देखा गया है सेलेब्स ने अपनी प्राइवेसी को लेकर खुलकर आवाज उठाई है। आलिया भट्ट सहित तमाम कलाकारों ने इस मामले पैपराजी पर गुस्सा निकाला है। वहीं हाल ही में जया बच्चन ने भी पैप्स पर भड़ास निकाली है। 

    पिछले दिनों अभिनेता सनी देओल मीडिया और पैपराजियों से नाराज नजर आए, जब वह बीमार धर्मेंद्र का कवरेज कर रहे थे। इंटरनेट मीडिया और टीवी चैनलों के जरिये उन तक कई जानकारियां पहुंच रही थीं। ऐसा ही कुछ कारण है कि अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत के बाद जाह्नवी कपूर टीवी नहीं देखती थीं।

    क्यों जाह्नवी के टीवी देखने पर लगी थी रोक

    बी टाउन एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर को हाल ही में एक इवेंट में स्पॉट किया गया। जहां उन्होंने एक वक्त को याद किया, जब उनकी मां और हिंदी सिनेमा की वेटरन एक्ट्रेस श्रीदेवी का निधन हुआ था। इसके बाद उन्हें लंबे समय तक टीवी न देखने के अनुमति नहीं मिली थी। इस मामले को लेकर सोमवार को एक समारोह में जाह्नवी ने कहा-

    'मीडिया कल्चर और इंटरनेट मीडिया की ताक-झांक करने की संस्कृति ने इंसानी नैतिकता को पटरी से उतारने में योगदान दिया है। जब मैंने अपनी मां को खोया था, वह डरावना समय था कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि किसी इतने करीब को खोने का दर्द कैसा होता है और फिर उसे मीम बनते देखना कैसा लगता है। हर बार जब हम ऐसे वीडियो को व्यूज, कमेंट्स या लाइक्स देते हैं, हम इस संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। उस दौर में मुझे काफी समय तक टीवी देखने नहीं दियागया, लेकिन फिर भी चीजें सामने आती रहती थीं। '

    इस तरह से जाह्नवी कपूर ने बताया कि मां श्रीदेवी के निधन के बाद कैसे न्यूज हाइलाइट्स बनी रहीं। बता दें कि 24 फरवरी साल 2018 में श्रीदेवी की मौत हो गई थी। 54 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। 

    इस मूवी में दिखेंगी जाह्नवी कपूर

    अपनी मां की तरह जाह्नवी कपूर भी सिनेमा जगत में खूब लोकप्रियता हासिल कर रही हैं। गौर किया जाए एक्ट्रेस की अपकमिंग मूवी की तरफ तो उसका नाम पिद्दी है, जिसमें वह साउथ सुपरस्टार राम चरण संग रोमांस फरमाती हुई नजर आएंगी। 

