Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari OTT: कंफर्म हुई वरुण धवन की फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट, कब और कहां देखें फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ ने लीड रोल निभाया था। अब लगभग डेढ़ महीने बाद इसकी ओटीटी रिलीज डेट भी सामने आ गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कांतारा चैप्टर 2 से हुआ था क्लैश मेकर्स ने खुद इसकी घोषणा की है। फिल्म को दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी लेकिन दर्शकों को वरुण धवन की कॉमेडी टाइमिंग पसंद आई थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 2 से तगड़ा कॉम्पटीशन मिला था जिसकी वजह से इसके नंबर काफी गिर गए। फिर भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी पकड़ बनाते हुए इसने ठीक ठाक कमाई कर ली थी। अब वहीं जादू फिल्म ओटीटी पर बिखेरने की तैयारी में हैं।

यह भी पढ़ें- टल गई Varun Dhawan स्टारर Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai की रिलीज डेट, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज? सोनी म्यूज़िक ने बुधवार को घोषणा की कि सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 27 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। उन्होंने लिखा, "मुहूर्त निकल गया दोस्तों। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, 27 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर देखें। #SSKTKOnNetflix।" नेटफ्लिक्स इंडिया ने भी अपने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की, और जाह्नवी की बहन खुशी कपूर ने उनके पोस्ट को लाइक किया।