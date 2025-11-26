Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari OTT: कंफर्म हुई वरुण धवन की फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट, कब और कहां देखें फिल्म?
शशांक खेतान की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari) में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी जहां इसका सीधा मुकाबला कांतारा चैप्टर 2 के साथ था। इसके बावजूद इसने ठीकठाक कमाई की थी। अब इसकी ओटीटी रिलीज डेट भी सामने आ गई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ ने लीड रोल निभाया था। अब लगभग डेढ़ महीने बाद इसकी ओटीटी रिलीज डेट भी सामने आ गई है।
कांतारा चैप्टर 2 से हुआ था क्लैश
मेकर्स ने खुद इसकी घोषणा की है। फिल्म को दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी लेकिन दर्शकों को वरुण धवन की कॉमेडी टाइमिंग पसंद आई थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 2 से तगड़ा कॉम्पटीशन मिला था जिसकी वजह से इसके नंबर काफी गिर गए। फिर भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी पकड़ बनाते हुए इसने ठीक ठाक कमाई कर ली थी। अब वहीं जादू फिल्म ओटीटी पर बिखेरने की तैयारी में हैं।
किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज?
सोनी म्यूज़िक ने बुधवार को घोषणा की कि सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 27 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। उन्होंने लिखा, "मुहूर्त निकल गया दोस्तों। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, 27 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर देखें। #SSKTKOnNetflix।" नेटफ्लिक्स इंडिया ने भी अपने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की, और जाह्नवी की बहन खुशी कपूर ने उनके पोस्ट को लाइक किया।
फैंस ने जाहिर की खुशी
इस घोषणा के बाद से फैंस कमेंट सेक्शन में अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- "चलो," वहीं क्लाइमेक्स पसंद करने वाले एक व्यक्ति ने टिप्पणी की,"रोहित और प्राजक्ता के साथ क्लाइमेक्स देखने के लिए यहां हूं! सिनेमाघरों में देखते समय सबसे जोर से हूटिंग हुई।" वहीं एक व्यक्ति ने इसके साथ अपनी असहमति जताई और लिखा, "हां! दोबारा देखने का इंतजार नहीं कर सकता!!! सिर्फ क्लाइमेक्स सीन के लिए,ज्यादातर बिना किसी के।" एक व्यक्ति जिसे फिल्म पसंद नहीं आई, उसने लिखा, "काफी समय हो गया था जब मैं इंटरवल से पहले सिनेमा हॉल छोड़ना चाहता था, लेकिन इस फिल्म ने ऐसा कर दिखाया। शाबाश।"
