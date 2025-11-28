Language
    बड़ा झटका! डिब्बाबंद हुई जूनियर एनटीआर और जाह्नवी कपूर की Devara Part 2, इस वजह से नहीं बनेगी सीक्वल?

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:00 PM (IST)

    एक साल से जो फैंस जूनियर एनटीआर (Junior NTR) और जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) की फिल्म देवरा पार्ट 2 (Devara Part 2) का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बुरी खबर है। यह फिल्म डिब्बाबंद हो गई है। जानिए इसकी वजह। 

    जाह्नवी कपूर और जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट 2 हुई डिब्बाबंद। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब देवरा बन रही थी, तभी मेकर्स ने रिवील कर दिया था कि इस फिल्म को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा। आरआरआर के बाद जूनियर एनटीआर की यह पहली सोलो फिल्म थी जिससे तेलुगु सिनेमा में जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) ने डेब्यू किया था।

    जाह्नवी और जूनियर एनटीआर की इस फिल्म को लेकर काफी उत्साह था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसे क्रिटिक्स और दर्शकों की तरफ से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था। पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रहने के बावजूद दूसरा पार्ट डिब्बाबंद हो गया है।

    नहीं बनेगी देवरा पार्ट 2?

    लेट्स सिनेमा की रिपोर्ट के मुताबिक, देवरा का सीक्वल देवरा पार्ट 2 अब नहीं बनेगी। मेकर्स ने फिल्म का सीक्वल बनाने से इनकार कर दिया गया था। कहा जा रहा है कि मेकर्स कोरतला शिवा के नरेशन से खुश नहीं हैं। पार्ट 2 के लिए वह जो कहानी लेकर आए, वो जूनियर एनटीआर के साथ पार्ट 2 के लिए फिट नहीं है। इसीलिए मेकर्स ने फिल्म से पल्ला झाड़ लिया है। हालांकि, स्टार्स, डायरेक्टर या मेकर्स की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। दैनिक जागरण इसका दावा नहीं करता है।

    Devara Part 1

    देवरा पार्ट 1 हिट या फ्लॉप?

    300 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म देवरा पार्ट 1 ने दुनियाभर में 400 करोड़ रुपये के ऊपर कलेक्शन किया था। फिल्म में जूनियर एनटीआर ने डबल रोल प्ले किया है। फिल्म की कहानी देवरा की है, जो अपने गांव को खलनायक भैरा से बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे देता है और फिर उसका बेटा वराधा पिता की जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाकर चुपचाप गांव की रक्षा करता है। फिल्म में सैफ अली खान और जाह्नवी कपूर भी अहम भूमिकाओं में हैं।

    देवरा पार्ट 1 को अधूरे क्लाइमेक्स के साथ छोड़ा गया था और बाद में कहानी का अगला छोर दिखाया जाना था। अब अगर पार्ट 2 नहीं बनेगी तो यह अधूरी कहानी रह जाएगी। अब देखते हैं कि देवरा पार्ट 2 बनती है या नहीं।

