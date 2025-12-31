Ikkis की स्क्रीनिंग पर रो पड़े शहीद अरुण खेत्रपाल के छोटे भाई, अगस्त्य नंदा को गले लगाकर बोली ये बात

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी पर तो अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा पहले ही की डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन अब बड़े पर्दे पर उन्हें अपना एक्टिंग टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। अगस्त्य नंदा जल्द ही नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्ममेकर श्रीराम राघवन की फिल्म 'इक्कीस' में नजर आने वाले हैं। मूवी में उन्हें दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का साथ भी मिला है।

'इक्कीस' की बीते दिनों मुंबई में सितारों के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसको सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के छोटे भाई मोहित खेत्रपाल ने भी देखा। वह इस फिल्म को देखकर काफी भावुक हो गए, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

इक्कीस देखते हुए रो पड़े मोहित खेत्रपाल पीवीआर सिनेमा ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अरुण खेत्रपाल के छोटे भाई मुकेश खेत्रपाल का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अगस्त्य नंदा की तारीफ करते हुए कह रहे हैं, "तुमने मुझे रुला दिया है। मेरे दिमाग में जो थोड़ी बहुत चीजें थी उससे भी मैं रिलीव फील कर रहा हूं। एक-एक सीन को जब मैं ऑनस्क्रीन देख रहा था, तो मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था और अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था"।