आखिरी फिल्म के लिए धर्मेंद्र को मिली इतनी फीस, Agastya Nanda ने भी 'इक्कीस' की खातिर वसूली मोटी फीस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म इक्कीस की रिलीज में बहुत कम समय बाकी रह गया है। रिलीज से पहले इस मूवी का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, जिसकी वजह दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र हैं। बीते 24 नवंबर को धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया था और अब इक्कीस को उनकी आखिरी फिल्म के तौर पर देखा जा रहा है।

इस बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि इक्कीस के लिए धर्मेंद्र ने कितनी फीस ली थी। इसके अलावा अगस्त्य नंदा सहित मूवी की अन्य स्टार ने इसके लिए कितना पैसा चार्ज किया है। आइए इस लेख में इक्कीस स्टार कास्ट की फीस डिटेल्स को विस्तार से जानते हैं-

धर्मेंद्र फिल्म इक्कीस के जरिए धर्मेंद्र आखिरीबार बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। इस मूवी में वह परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट शहीद अरुण खेत्रपाल के पिता की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। एशिया नेट और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि धर्मेंद्र ने अपनी लास्ट फिल्म के लिए 20 लाख की फीस ली थी।

जयदीप अहलवात पाताल लोक वेब सीरीज से फैंस के फेवरेट बनने वाले जयदीप अहलावत इक्कीस में भी अहम किरदार निभाते दिखेंगे। अपने रोल लिए जयदीप की फीस करीब 50 लाख बताई जा रही है। इक्कीस के ट्रेलर से ये साफ हो गया था कि मूवी में उनका रोल बेहद खास होने वाला है।