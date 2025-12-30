आखिरी फिल्म के लिए धर्मेंद्र को मिली इतनी फीस, Agastya Nanda ने भी 'इक्कीस' की खातिर वसूली मोटी फीस

Language
    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:30 PM (IST)

    Ikkis Cast Fees: दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी झलक फिल्म इक्कीस के जरिए दिखाई देगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि इक्कीस के लिए धर्मेंद्र और फिल्म के अ

    Hero Image

    इक्कीस स्टार कास्ट फीस (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म इक्कीस की रिलीज में बहुत कम समय बाकी रह गया है। रिलीज से पहले इस मूवी का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, जिसकी वजह दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र हैं। बीते 24 नवंबर को धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया था और अब इक्कीस को उनकी आखिरी फिल्म के तौर पर देखा जा रहा है। 

    इस बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि इक्कीस के लिए धर्मेंद्र ने कितनी फीस ली थी। इसके अलावा अगस्त्य नंदा सहित मूवी की अन्य स्टार ने इसके लिए कितना पैसा चार्ज किया है। आइए इस लेख में इक्कीस स्टार कास्ट की फीस डिटेल्स को विस्तार से जानते हैं- 

    धर्मेंद्र 

    फिल्म इक्कीस के जरिए धर्मेंद्र आखिरीबार बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। इस मूवी में वह परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट शहीद अरुण खेत्रपाल के पिता की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। एशिया नेट और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि धर्मेंद्र ने अपनी लास्ट फिल्म के लिए 20 लाख की फीस ली थी।

    dharmendr

    अगस्त्य नंदा 

    स्त्री 2 और छावा जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी इक्कीस के जरिए अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा बड़े पर्दे पर कदम रखने जा रहे हैं, इससे पहले वह ओटीटी फिल्म द आर्चीज में नजर आए थे। इक्कीस के लिए अगस्त्य ने करीब 70 लाख रुपये वसूले हैं। 

    ikkiscastfees

    जयदीप अहलवात 

    पाताल लोक वेब सीरीज से फैंस के फेवरेट बनने वाले जयदीप अहलावत इक्कीस में भी अहम किरदार निभाते दिखेंगे। अपने रोल लिए जयदीप की फीस करीब 50 लाख बताई जा रही है। इक्कीस के ट्रेलर से ये साफ हो गया था कि मूवी में उनका रोल बेहद खास होने वाला है। 

    सिमर भाटिया

    इस लिस्ट में अगला नाम सुपरस्टार अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया का शामिल होता है। सिमर इक्कीस के जरिए हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बता दें कि अपनी पहली फिल्म के लिए सिमर को 5 लाख की फीस मिली है। 

    मालूम हो कि इक्कीस को नए साल के खास अवसर पर 1 जनवरी 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।धर्मेंद्र के आखिरी मूवी के तौर पर इक्कीस को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। 

