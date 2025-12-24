Language
    'ये हो नहीं पाया...' अपनी आखिरी फिल्म का एक ही हिस्सा देख पाए थे Dharmendra, अधूरा रह गया ये ख्वाब

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:42 PM (IST)

    दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर, 2025 को निधन हो गया था। उनकी फिल्म 'इक्कीस' 25 दिसंबर को रिलीज होनी थी। निर्देशक श्रीराम राघवन ने बता ...और पढ़ें

    धर्मेंद्र ने नहीं देखी आखिरी फिल्म (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का 24 नवंबर, 2025 को निधन हो गया था। एक तरफ जहां एक्टर 9 दिसंबर को 90 साल के होने वाले थे। वहीं उनकी फिल्म इक्कीस भी 25 दिसंबर को रिलीज होनी थी लेकिन अफसोस दोनों ही चीजों के पूरा होने से पहले एक्टर का निधन हो गया।

    उन्हें देखने का मौका नहीं मिला- राघवन

    उनके निधन से उनके परिवार,प्रशंसकों और शुभचिंतकों के बीच एक गहरा खालीपन छा गया है। मेकर्स ने एक्टर को श्रद्धांजलि देने के लिए एक वीडियो भी रिलीज किया था। अब फिल्म के निर्देशक श्रीराम राघवन ने इस पर कई अपडेट शेयर किए हैं। निर्देशक ने कहा कि धर्मेंद्र को न तो पूरी फिल्म देखने का मौका मिला और न ही ये जानने का कि उनकी एक्टिंग की कितनी तारीफ होने वाली है। यह कहना गलत नहीं होगा कि उनकी अनुपस्थिति 'इक्कीस' को और भी अधिक भावनात्मक बना देगी।

    पहला पार्ट देख चुके थे धर्मेंद्र

    उन्होंने याद किया कि इस साल अक्टूबर में अंतिम डबिंग सेशन के दौरान ही धर्मेंद्र अस्वस्थ थे। श्रीराम ने अपकमिंग वार ड्रामा बायोपिक में धर्मेंद्र के योगदान के बारे में बात की। उन्होंने कहा, "मैं उनसे अक्टूबर में मिला था। उस समय उनकी तबीयत ठीक थी, लेकिन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। उन्होंने फिल्म का पहला पार्ट देख लिया था और दूसरे भाग का इंतजार कर रहे थे। मैं चाहता था कि वे पूरी फिल्म देखें। लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो सका। वे अपने किए गए काम का आनंद लेने के लिए अब हमारे बीच नहीं हैं, और लोग इस बात को समझते हैं। हमें इस बात का अफसोस है।"

    निर्देशक ने बताया कि धर्मेंद्र शूटिंग से पहले उर्दू में डायलॉग लिखते थे। उन्होंने कहा, "वह पुराने ख्यालों के हैं। वह अपने डायलॉग उर्दू में लिखते थे। साथ ही मेन लीड के डायलॉग्स भी लिख देते थे। वह हमेशा अच्छे से तैयार रहते थे।"

