'ये हो नहीं पाया...' अपनी आखिरी फिल्म का एक ही हिस्सा देख पाए थे Dharmendra, अधूरा रह गया ये ख्वाब

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का 24 नवंबर, 2025 को निधन हो गया था। एक तरफ जहां एक्टर 9 दिसंबर को 90 साल के होने वाले थे। वहीं उनकी फिल्म इक्कीस भी 25 दिसंबर को रिलीज होनी थी लेकिन अफसोस दोनों ही चीजों के पूरा होने से पहले एक्टर का निधन हो गया।

उन्हें देखने का मौका नहीं मिला- राघवन उनके निधन से उनके परिवार,प्रशंसकों और शुभचिंतकों के बीच एक गहरा खालीपन छा गया है। मेकर्स ने एक्टर को श्रद्धांजलि देने के लिए एक वीडियो भी रिलीज किया था। अब फिल्म के निर्देशक श्रीराम राघवन ने इस पर कई अपडेट शेयर किए हैं। निर्देशक ने कहा कि धर्मेंद्र को न तो पूरी फिल्म देखने का मौका मिला और न ही ये जानने का कि उनकी एक्टिंग की कितनी तारीफ होने वाली है। यह कहना गलत नहीं होगा कि उनकी अनुपस्थिति 'इक्कीस' को और भी अधिक भावनात्मक बना देगी।