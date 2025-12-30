Language
    Dharmendra की आखिरी फिल्म Ikkis देखने पहुंचा पूरा देओल परिवार, पत्नी हेमा मालिनी दिखीं नदारद

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:57 PM (IST)

    Ikkis Screening: बॉलीवुड ने इस साल लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र को खो दिया लेकिन इसी साल वे अपनी आखिरी फिल्म भी देकर गए। उनकी अपकमिंग और आखिरी फिल्म इक्की ...और पढ़ें

    Hero Image

    इक्कीस की स्क्रीनिंग में इमोशनल हुए सनी-बॉबी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। देओल परिवार अभी भी वेटरन सुपरस्टार धर्मेंद्र के जाने के गम से उबरने की कोशिश कर रहा है। दुख के इस माहौल में, वे इक्कीस की स्क्रीनिंग पर एक साथ आए, जो उनकी आखिरी फिल्म है। इस इवेंट के दौरान, सनी देओल अपने पिता के पोस्टर के बगल में पोज देते हुए काफी इमोशनल दिखे।

    स्क्रीनिंग पर सनी देओल की आंखें हुईं नम

    सोमवार को, जब सनी देओल 'इक्कीस' की स्क्रीनिंग पर पहुंचे, तो वह पैपराजी के लिए अपने पिता धर्मेंद्र के पोस्टर के साथ पोज देने के लिए रुके। तस्वीरें लेने से पहले एक्टर को पोस्टर को प्यार से देखते हुए देखा गया। हालांकि उन्होंने कैमरों के लिए मुस्कुराया, लेकिन उनकी आंखें नम लग रही थीं, जो एक इमोशनल पल को दिखा रहा था।

    पूरा देओल परिवार पहुंचा स्क्रीनिंग में

    बॉबी देओल भी अपनी पत्नी तान्या और बेटे आर्यमन देओल के साथ स्क्रीनिंग में पहुंचे। उनके साथ उनके कजिन अभय देओल भी थे, और पूरा परिवार धर्मेंद्र के पोस्टर के पास साथ में पोज दे रहा था। शाम का एक और खास आकर्षण सलमान खान का आना था, जिन्हें धर्मेंद्र के पोस्टर को निहारते हुए और फिर उसके साथ पोज देते हुए देखा गया।

     
     
     
    बॉलीवुड के इन सितारों ने दर्ज कराई मौजूदगी

    फिल्म की कास्ट और क्रू के अलावा स्क्रीनिंग में शामिल होने वाले दूसरे सितारों में तब्बू, फातिमा सना शेख, रेखा, यूलिया वंतूर, मनीष मल्होत्रा, और जेनेलिया और रितेश देशमुख शामिल थे।

    हेमा मालिनी नहीं आईं नजर

    धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म की स्क्रीनिंग में पूरे देओल परिवार समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां पहुंचीं लेकिन उनकी पत्नी हेमा मालिनी और ईशा देओल नजर नहीं आए।

    इक्कीस के बारे में

    श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित, इक्कीस एक बायोपिक वॉर ड्रामा है जो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान बसंतर की लड़ाई पर केंद्रित है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के पोते और श्वेता बच्चन के बेटे अगस्त्य नंदा मुख्य भूमिका में हैं और यह उनकी पहली फिल्म है। दिनेश विजान और बिन्नी पड्डा द्वारा निर्मित इस फिल्म में जयदीप अहलावत, धर्मेंद्र, सिकंदर खेर, विवान शाह और सिमर भाटिया भी अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म अक्षय कुमार की भतीजी सिमर भाटिया की भी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म है। इक्कीस 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

