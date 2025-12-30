Dharmendra की आखिरी फिल्म Ikkis देखने पहुंचा पूरा देओल परिवार, पत्नी हेमा मालिनी दिखीं नदारद

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। देओल परिवार अभी भी वेटरन सुपरस्टार धर्मेंद्र के जाने के गम से उबरने की कोशिश कर रहा है। दुख के इस माहौल में, वे इक्कीस की स्क्रीनिंग पर एक साथ आए, जो उनकी आखिरी फिल्म है। इस इवेंट के दौरान, सनी देओल अपने पिता के पोस्टर के बगल में पोज देते हुए काफी इमोशनल दिखे।

स्क्रीनिंग पर सनी देओल की आंखें हुईं नम सोमवार को, जब सनी देओल 'इक्कीस' की स्क्रीनिंग पर पहुंचे, तो वह पैपराजी के लिए अपने पिता धर्मेंद्र के पोस्टर के साथ पोज देने के लिए रुके। तस्वीरें लेने से पहले एक्टर को पोस्टर को प्यार से देखते हुए देखा गया। हालांकि उन्होंने कैमरों के लिए मुस्कुराया, लेकिन उनकी आंखें नम लग रही थीं, जो एक इमोशनल पल को दिखा रहा था।

View this post on Instagram A post shared by Pallav Paliwal (@pallav_paliwal) बॉलीवुड के इन सितारों ने दर्ज कराई मौजूदगी फिल्म की कास्ट और क्रू के अलावा स्क्रीनिंग में शामिल होने वाले दूसरे सितारों में तब्बू, फातिमा सना शेख, रेखा, यूलिया वंतूर, मनीष मल्होत्रा, और जेनेलिया और रितेश देशमुख शामिल थे।