Dharmendra की आखिरी फिल्म की रिलीज से पहले देओल परिवार का बड़ा ऐलान, सनी-बॉबी पिता के लिए करेंगे ये खास काम
Ikkis Screening: धर्मेंद्र के बेटे सनी और बॉबी देओल अगले हफ्ते मुंबई में दिवंगत एक्टर की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' की स्पेशल स्क्रीनिंग करने वाले हैं। यह फ ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सनी देओल और बॉबी देओल अगले हफ्ते मुंबई में अपनी आने वाली फिल्म इक्कीस की एक स्पेशल स्क्रीनिंग करने वाले हैं, जो उनके दिवंगत पिता, दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि होगी। यह इवेंट 1 जनवरी, 2026 को इक्कीस की थिएट्रिकल रिलीज से पहले होगा और उम्मीद है कि इसमें फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया के लोग धर्मेंद्र का भारतीय सिनेमा पर पड़े असर को याद करने के लिए एक साथ आएंगे।
कहां होगी इक्कीस की स्पेशल स्क्रीनिंग
नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले फिल्ममेकर श्रीराम राघवन द्वारा डायरेक्टेड, इक्कीस फिल्म सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की सच्ची कहानी बताती है, जो भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता थे। इस वॉर बायोपिक में अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया के साथ धर्मेंद्र भी एक अहम रोल में हैं। यह स्पेशल स्क्रीनिंग देओल भाइयों का अपने पिता की मौत के बाद पहला पब्लिक संबोधन भी होगा, जो इस इवेंट की पर्सनल अहमियत को दिखाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह इवेंट 29 दिसंबर को मुंबई के अंधेरी में PVR ICON में होगा।
धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म
इक्कीस में धर्मेंद्र का रोल खास तौर पर ध्यान देने लायक है, क्योंकि यह बड़े पर्दे पर उनकी आखिरी अपीयरेंस है। फिल्म में, वह अगस्त्य नंदा के किरदार के पिता का रोल निभाते हैं, हालांकि उनकी कहानियाँ अलग-अलग टाइमलाइन में होती हैं, जिससे उनका साथ में स्क्रीन टाइम कम है। देओल परिवार ने फैंस को फिल्म को सपोर्ट करने के लिए एक्टिव रूप से प्रोत्साहित किया है, और आने वाला इवेंट धर्मेंद्र की विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह फिल्म 1971 की बसंतर की लड़ाई के दौरान अरुण खेत्रपाल की बहादुरी की कहानी बताती है, जहां कथित तौर पर उन्होंने अपनी जान देने से पहले दुश्मन के दस टैंक नष्ट कर दिए थे। फिल्म की कहानी का मकसद खेत्रपाल की असाधारण मिलिट्री सेवा और उनके अंतिम बलिदान पर रोशनी डालना है, साथ ही धर्मेंद्र और अगस्त्य नंदा के किरदारों के ज़रिए पारिवारिक रिश्तों को भी दिखाना है।
1 जनवरी, 2026 को रिलीज होने वाली इक्कीस दर्शकों को धर्मेंद्र की परफॉर्मेंस देखने का आखिरी मौका देगी।
