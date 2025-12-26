Dharmendra की आखिरी फिल्म की रिलीज से पहले देओल परिवार का बड़ा ऐलान, सनी-बॉबी पिता के लिए करेंगे ये खास काम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सनी देओल और बॉबी देओल अगले हफ्ते मुंबई में अपनी आने वाली फिल्म इक्कीस की एक स्पेशल स्क्रीनिंग करने वाले हैं, जो उनके दिवंगत पिता, दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि होगी। यह इवेंट 1 जनवरी, 2026 को इक्कीस की थिएट्रिकल रिलीज से पहले होगा और उम्मीद है कि इसमें फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया के लोग धर्मेंद्र का भारतीय सिनेमा पर पड़े असर को याद करने के लिए एक साथ आएंगे।

कहां होगी इक्कीस की स्पेशल स्क्रीनिंग नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले फिल्ममेकर श्रीराम राघवन द्वारा डायरेक्टेड, इक्कीस फिल्म सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की सच्ची कहानी बताती है, जो भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता थे। इस वॉर बायोपिक में अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया के साथ धर्मेंद्र भी एक अहम रोल में हैं। यह स्पेशल स्क्रीनिंग देओल भाइयों का अपने पिता की मौत के बाद पहला पब्लिक संबोधन भी होगा, जो इस इवेंट की पर्सनल अहमियत को दिखाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह इवेंट 29 दिसंबर को मुंबई के अंधेरी में PVR ICON में होगा।