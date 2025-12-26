Language
    कभी अमिताभ के प्यार के लिए तड़पीं... अब उनके नाती अगस्त्य नंदा को देखते ही Rekha ने लगाया गले, वीडियो वायरल

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:44 PM (IST)

    अमिताभ बच्चन और रेखा की मोहब्बत का सिलसिला सालों पुराना है। भले ही ये मोहब्बत अधूरी रह गई हो लेकिन रेखा इस मोहब्बत को आज भी जीती हैं और इसके कई उदाहरण ...और पढ़ें

    अमिताभ के नाती को रेखा ने लगाया गले

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मोहब्बत अगर ना मिले तो उसे मुकम्मल कैसे किया जाए, ये आप किसी और से नहीं बल्कि रेखा से सीख सकते हैं। वही रेखा जिनकी आंखों की मस्ती के मस्ताने हजार हैं तो मोहब्बत के अफसाने भी हजार हैं। कई बार प्यार में पड़ने वाली रेखा (Rekha) जब अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के प्यार में पड़ीं तो मानो वक्त थम सा गया।

    आलम ये है कि आज भी रेखा, अमिताभ का नाम जब सुनती हैं तो आशिकी के वो झरोखे उन्हें याद आ जाते जो जिनसे कभी अमिताभ झांका करते थे। हालांकि दिन बदले, साल बदले, वक्त भी बदला, पर अगर कुछ नहीं बदला है, तो वो है रेखा की मोहब्बत। आज इसका एक और जीता जागता उदाहरण फिर से हमें देखने को मिला है।

    अमिताभ के नाती को रेखा ने लगाया गले

    दरअसल अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा (Agastya Nanda) की फिल्म इक्कीस (Ikkis) रिलीज होने जा रही है। इसी बीच अब अगस्त्य का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रेखा अगस्त्य को गले लगाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ये वीडियो पिछले साल है, जो कि अब वायरल हो रहा है।

     

    वीडियो राज कपूर को समर्पित एक इवेंट का है, जहां पर कई बॉलीवुड सितारों ने शिरकत की थी। यहीं पर रेखा भी पहुंची थीं और यहीं रेखा की मुलाकात अगस्त्य से हुई। वीडियो में रेखा अगस्त्य को प्यार से पहले तो गले लगाती हैं और अपने दोनों हाथों से उनके चेहरे को थामती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। वहीं अगस्त्य भी रेखा को बड़े ही प्रेमपूर्वक सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है।

    अधूरी रह गई रेखा-अमिताभ की मोहब्बत

    आपको बता दें कि 80 के दशक में रेखा और अमिताभ की मोहब्बत के किस्से खूब सुने गए। कहा ये जाता है कि रेखा अमिताभ के प्यार में दीवानी थीं लेकिन दोनों की मोहब्बत मुकम्मल नहीं हुई। रेखा और अमिताभ की मोहब्बत का सिलसिला आज भी जारी है, अब ये एकतरफा ही सही।

    Rekha Amit Jaya

    दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम भी किया था। हालांकि रेखा से दूर होने के बाद अमिताभ ने जया बच्चन से शादी कर ली। इसके बाद जया रेखा की जिंदगी में आ गईं। अमिताभ तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए लेकिन रेखा ने ताउम्र अमिताभ को ही अपना बना लिया। इसकी झलक कई मौकों पर नजर भी आई है।