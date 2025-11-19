ये किस दिशा में चले Hardik Pandya! गर्लफ्रेंड संग की हनुमान जी की पूजा, 20 नंबर की फोटो ने मचाया बवाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हार्दिक पांड्या एक ऐसे क्रिकेटर हैं, जो अपने फील्ड पर परफॉर्मेंस के साथ-साथ अपनी लव लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। नताशा स्टेनकोविक से अलग होने के बाद एक बार फिर से उनको प्यार हो गया है। हार्दिक पांड्या सोशल मीडिया पर अपनी गर्लफ्रेंड पर प्यार जताने से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं।

दो हफ्ते पहले उन्होंने माहिका शर्मा संग एक फोटो शेयर की थी, जिसमें वह अपनी कार वॉश करते हुए अपनी लेडी लव को किस कर रहे हैं। अब हाल ही में उन्होंने माहिका संग फोटो की एक पूरी सीरीज शेयर ही है, जिसमें 20वीं फोटो लोगों का ध्यान खींच रही है और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुकी है।

गर्लफ्रेंड संग हार्दिक पांड्या ने की हनुमान जी की पूजा हार्दिक पांड्या ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो की एक पूरी सीरीज शेयर की है। इन फोटोज में उनके क्रिकेट फील्ड पर प्रैक्टिस करने से लेकर, उनके बेटे अगस्त्य पांड्या और उनके डॉग्स के साथ फोटो है। हालांकि, इन 20 फोटोज की सीरीज में जो लोगों का ध्यान कर रही है, वह हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की फोटो है।