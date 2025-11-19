ये किस दिशा में चले Hardik Pandya! गर्लफ्रेंड संग की हनुमान जी की पूजा, 20 नंबर की फोटो ने मचाया बवाल

Language
    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 06:05 PM (IST)

    Hardik Pandya Instagram: हार्दिक पांड्या वह क्रिकेटर हैं, जिनकी लव स्टोरी के किस्से काफी चर्चित हैं। माहिका के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने के बाद अब हाल ही में हार्दिक ने फोटोज की एक पूरी सीरीज शेयर की, जिसमें एक फोटो ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ काफी खींचा। 

    हार्दिक पांड्या की फोटो से मची खलबली/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हार्दिक पांड्या एक ऐसे क्रिकेटर हैं, जो अपने फील्ड पर परफॉर्मेंस के साथ-साथ अपनी लव लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। नताशा स्टेनकोविक से अलग होने के बाद एक बार फिर से उनको प्यार हो गया है। हार्दिक पांड्या सोशल मीडिया पर अपनी गर्लफ्रेंड पर प्यार जताने से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं।

    दो हफ्ते पहले उन्होंने माहिका शर्मा संग एक फोटो शेयर की थी, जिसमें वह अपनी कार वॉश करते हुए अपनी लेडी लव को किस कर रहे हैं। अब हाल ही में उन्होंने माहिका संग फोटो की एक पूरी सीरीज शेयर ही है, जिसमें 20वीं फोटो लोगों का ध्यान खींच रही है और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुकी है।

    गर्लफ्रेंड संग हार्दिक पांड्या ने की हनुमान जी की पूजा

    हार्दिक पांड्या ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो की एक पूरी सीरीज शेयर की है। इन फोटोज में उनके क्रिकेट फील्ड पर प्रैक्टिस करने से लेकर, उनके बेटे अगस्त्य पांड्या और उनके डॉग्स के साथ फोटो है। हालांकि, इन 20 फोटोज की सीरीज में जो लोगों का ध्यान कर रही है, वह हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की फोटो है।

    एक फोटो में कपल जहां महाबली हनुमान की पूजा करते हुए दिखाई दे रहा है, तो वहीं अन्य फोटो में हार्दिक अपनी गर्लफ्रेंड को गोद में उठाकर जिम कर रहे हैं। फोटो में वह ट्विन करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सभी फोटोज को शेयर करते हुए हार्दिक ने कैप्शन में, "माय बिग 3 ॐ" लिखा और साथ ही बैट बॉल का इमोजी लगाया।

     
     
     
    20वीं फोटो देख चकराया फैंस का दिमाग

    एक तरफ जहां हार्दिक पांड्या की ये फोटो सीरीज फैंस को पसंद आ रही है, तो वहीं 20वीं फोटो देखकर उनका दिमाग घूम चुका है। एक यूजर ने लिखा, "20 नंबर का फोटो देखो जरा, क्या करते हो यार"। दूसरे यूजर ने लिखा, "ये सही है हार्दिक भाई, गर्लफ्रेंड संग फोटो डालने से पहले बेटे की फोटो डाल देते हो, ताकि कोई कुछ न बोले आपको"।

    [image] - 4065187

    एक और अन्य यूजर ने लिखा, "भाई नताशा भाभी में क्या खराबी थी, वह कितनी अच्छी थी"। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने जब अपनी गर्लफ्रेंड संग पहली बार फोटो शेयर की थी, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने सोशल मीडिया पर नताशा स्टेनकोविक से माफी मांगी थी।

