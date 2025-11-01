Hardik Panday के बाद Ex को भी मिला नया प्यार, रोमांटिक फोटोज शेयर कर कन्फर्म किया रिश्ता!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) पिछले कुछ वक्त से अपनी निजी जिंदगी के लिए काफी लाइमलाइट में हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री नताशा से तलाक लेने के बाद हार्दिक का नाम कई हीरोइनों के साथ जुड़ा। वह इन दिनों माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं लेकिन उससे पहले क्रिकेटर का दिल ब्रिटिश सिंगर और टीवी पर्सनैलिटी जैस्मिन वालिया (Jasmin Walia) पर आया था।

30 साल की जैस्मिन वालिया का नाम हार्दिक पांड्या से से पिछले साल ही जुड़ा था लेकिन चंद महीने में ही उनका रिश्ता टूट गया। दोनों ने भले ही एक-दूसरे के साथ अपने रिश्ते को कन्फर्म नहीं किया था, लेकिन दोनों का अक्सर साथ दिखना उनके रिश्ते को लेकर हिंट देता था। खैर, ब्रेकअप के बाद दोनों ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया था।