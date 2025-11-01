Hardik Panday के बाद Ex को भी मिला नया प्यार, रोमांटिक फोटोज शेयर कर कन्फर्म किया रिश्ता!
हार्दिक पांड्या इस वक्त अपनी लव लाइफ को खूब एन्जॉय कर रहे हैं। वह माहिका शर्मा के साथ रिलेशनशिप में हैं। हार्दिक के बाद अब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड को भी दूसरा प्यार मिल गया है। उन्होंने अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ तस्वीरें शेयर की हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) पिछले कुछ वक्त से अपनी निजी जिंदगी के लिए काफी लाइमलाइट में हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री नताशा से तलाक लेने के बाद हार्दिक का नाम कई हीरोइनों के साथ जुड़ा। वह इन दिनों माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं लेकिन उससे पहले क्रिकेटर का दिल ब्रिटिश सिंगर और टीवी पर्सनैलिटी जैस्मिन वालिया (Jasmin Walia) पर आया था।
30 साल की जैस्मिन वालिया का नाम हार्दिक पांड्या से से पिछले साल ही जुड़ा था लेकिन चंद महीने में ही उनका रिश्ता टूट गया। दोनों ने भले ही एक-दूसरे के साथ अपने रिश्ते को कन्फर्म नहीं किया था, लेकिन दोनों का अक्सर साथ दिखना उनके रिश्ते को लेकर हिंट देता था। खैर, ब्रेकअप के बाद दोनों ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया था।
कौन है जैस्मिन वालिया के ब्वॉयफ्रेंड?
अब हार्दिक पांड्या के बाद जैस्मिन वालिया को भी दूसरा प्यार मिल गया है। यह हम नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर उनकी रोमांटिक फोटोज कह रही हैं। हैलोवीन के मौके पर जैस्मिन ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटोज शेयर की हैं जिसमें वह एक मास्क लगाए हुए शख्स के साथ पोज दे रही हैं। हालांकि, एक्ट्रेस ने उनका चेहरा नहीं दिखाया है।
तस्वीरें शेयर करते हुए जैस्मिन वालिया ने कैप्शन में लिखा, "हैप्पी हैलोवीन, आगे चलकर मुझे लगता है कि सभी लड़कियों को अपने बॉयफ्रेंड को इसी तरह दिखाना चाहिए।" अब लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि आखिर मास्क के पीछे जैस्मिन के ब्वॉयफ्रेंड कौन हैं।
कौन हैं हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड?
जैस्मिन वालिया से ब्रेकअप के बाद हार्दिक पांड्या अब मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं। दोनों ने अपना रिश्ता भी कन्फर्म कर लिया है। हाल ही में, रोमांटिक फोटोज के जरिए माहिका और हार्दिक ने दुनिया के सामने अपना रिश्ता कन्फर्म किया था।
