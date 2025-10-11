Hardik Pandya Net Worth: बर्थडे पर नई गर्लफ्रेंड को लेकर चर्चा में हार्दिक पांड्या, महंगी घड़ी और गाड़ी के हैं शौकिन
भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या का आज अपना जन्मदिन बना रहे हैं और चर्चा में हैं। हालांकि, चर्चा का कारण उनकी नई गर्लफ्रेंड है। पांड्या इससे पहले नताशा स्टानकोविच के साथ रिश्ते में थे लेकिन 2024 में दोनों का तलाक हो गया था।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का आज जन्मदिन है। इन दिनों वह अपनी नई रूमर्ड गर्लफ्रेंड को लेकर चर्चा में है। माहिका शर्मा के साथ उनका नाम जुड़ा रहा है। पांड्या ने माहिका के साथ की अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिससे इन दोनों की लवस्टोरी और भी चर्चा में आ गई है। पांड्या भारत के उन क्रिकेटरों में गिने जाते हैं जो काफी स्टाइलिश हैं।
इस खिलाड़ी को महंगी घड़ी, गाड़ियों का शौक है। वह लग्जरी लाइफ जीते हैं। कपड़ों से लेकर बालों तक पर पांड्या लाखों रुपये चुटकियों में उड़ा देते हैं। पांड्या की कमाई सिर्फ क्रिकेट से नहीं होती है बल्कि वह कई ब्रांड के इंडोर्समेंट करते हैं।
कितनी है नेटवर्थ
पांड्या को बीसीसीआई से एक कॉन्टैक्ट मिला हुआ है जिससे उन्हें सालभर के पांच करोड़ रुपये मिलते हैं। इसके अलावा मैच फीस भी मिलती है। वह भारत की वनडे और टी20 टीम के अहम सदस्य हैं और लगातार खेलते हुए जमकर कमाई करते हैं। जहां तक आईपीएल की बात है तो वह मुंबई इंडियंस से एक साल के 16.35 करोड़ कमाते हैं। इसके अलावा वह कई विज्ञापन भी करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 100 करोड़ के लगभग है।
पांड्या है पास हैं एक से एक कार
पांड्या को महंगी गाड़ियों का शौक है। उनके पास कई लग्जरी कारे हैं जिनमें रॉल्स रॉयस। मर्सिडीज एएमजी जी63, पोर्शे, रैंज रोवर शामिल हैं। इसके अलावा उनके पास मुंबई में शानदार घर भी है।
पांड्या का एक बेटा भी है जो उन्हें नताशा स्टानकोविच के साथ संबंध से मिला था। दोनों का तलाक हो चुका है। कोविड के समय उन्होंने अपने रिश्तों को सार्वजनिक किया था। हालांकि, 2024 में दोनों अलग हो गए। इसके बाद पांड्या अकेले थे लेकिन अब लगता है कि उनके जीवन में माहिका की एंट्री हो गई है।
