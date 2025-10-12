गर्लफ्रेंड के साथ मालदीव में वेकेशन मना रहे Hardik Pandya, बाथरोब में नजर आई मॉडल

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक बार फिर से प्यार में हैं। एक्टर-मॉडल नताशा स्टेनकोविक से तलाक के लगभग एक साल बाद, क्रिकेटर ने अपने रिश्ते को इंस्टाग्राम पर अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है। हार्दिक पांड्या का 11 अक्टूबर को जन्मदिन था। एक्टर 32 साल के हो गए हैं।

