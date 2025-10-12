गर्लफ्रेंड के साथ मालदीव में वेकेशन मना रहे Hardik Pandya, बाथरोब में नजर आई मॉडल
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या इस समय अपनी लाइफ के सबसे हैप्पी फेज में हैं। नताशा के साथ तलाक के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए जैस्मिन वालिया को डेट किया लेकिन अब वो एक नई मॉडल के साथ हैं। हार्दिक अभी माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं और उन्होंने रिलेशनशिप ऑफिशियल भी कर दिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक बार फिर से प्यार में हैं। एक्टर-मॉडल नताशा स्टेनकोविक से तलाक के लगभग एक साल बाद, क्रिकेटर ने अपने रिश्ते को इंस्टाग्राम पर अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है। हार्दिक पांड्या का 11 अक्टूबर को जन्मदिन था। एक्टर 32 साल के हो गए हैं।
हार्दिक पांड्या ने शेयर किया वीडियो
इस मौके पर वो और मॉडल माहिका शर्मा साथ में मालदीव गए हैं वेकेशन मनाने। हार्दिक ने अपनी इंस्टा स्टोरीज में समुद्र तट पर अपने जन्मदिन के जश्न की कई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए। एक तस्वीर में हार्दिक, माहिका के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और दोनों समुद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। दूसरी तस्वीर में दोनों नाइट आउट के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो में हार्दिक मालदीव के एक बीच पर माहिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर 'बिटर स्वीट सिम्फनी' गाना बजाया है। माहिका इसमें कुछ बोल रही हैं लेकिन वो सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि म्यूजिक लगा हुआ है।
नताशा हो चुका है तलाक
बता दें कि हार्दिक ने मई 2020 में नताशा स्टेनकोविक से शादी की थी और जुलाई 2024 में दोनों का तलाक हो गया। कपल अपने बच्चे अगस्त्य की को-पेरेटिंग कर रहे हैं। हार्दिक के अलावा, माहिका शर्मा ने भी उनके साथ अपनी बीच वेकेशन की कुछ झलकियां साझा कीं। इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर, उन्होंने समुद्र तट पर बाथरोब में अपनी दो ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीरें पोस्ट कीं।
कौन हैं माहिका शर्मा?
बता दें कि माहिका शर्मा एक 24 वर्षीय मॉडल और इंफ्लूएंसर हैं। उन्होंने फैशन इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया और 2024 के इंडियन फैशन अवार्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर (न्यू ऐज) का पुरस्कार भी जीता है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली में की। इसके बाद माहिका ने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की पढ़ाई की। उन्होंने कई इंटर्नशिप भी कीं जिससे उन्हें मॉडलिंग और अभिनय में आगे बढ़ने में मदद मिली।
