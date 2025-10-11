Language
    'हमें माफ कर दो नताशा', Hardik Pandya की गर्लफ्रेंड संग बीच पर ऐसी फोटो देख शॉक्ड हुए फैंस

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 05:13 PM (IST)

    नताशा स्टेनकोविक से अलग होने के बाद क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने माहिका शर्मा के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है। हाल ही में उन्होंने अपने बर्थडे के मौके पर गर्लफ्रेंड पर बीच पर एन्जॉय करते हुए ऐसी पिक्चर शेयर की, जिसके बाद फैंस ने नताशा से सोशल मीडिया पर माफी मांगी।

    हार्दिक पांड्या की पोस्ट देख लोगों ने मांगी नताशा से माफी/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। नताशा स्टेनकोविक से अलग होने के बाद उनका नाम कई हसीनाओं के साथ जुड़ा। पिछले कुछ दिनों से हार्दिक मॉडल माहिका शर्मा के साथ जुड़ रहा था, जिसे अब खुद हार्दिक पांड्या ने कन्फर्म कर दिया है। 

    बीते दिन माहिका के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर हार्दिक स्पॉट हुए थे। वह उनके साथ 11 अक्टूबर को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए निकले थे। हालांकि, अब माहिका के साथ हार्दिक पांड्या ने एक ऐसी फोटो शेयर की है, जिसके बाद उनके फैंस दो हिस्सों में बंट चुके हैं। कई लोग तो नताशा स्टेनकोविक से माफी भी मांग रहे हैं। 

    हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड संग फोटो हुई वायरल 

    हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने बर्थडे के खास मौके पर अपनी इंस्टा स्टोरी पर फोटो की पूरी सीरीज शेयर की, जिससे ये तो साफ है कि 32 साल के क्रिकेटर अपने जन्मदिन को काफी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि, 2 फोटो सभी का ध्यान खींच रही हैं। पहली फोटो में हार्दिक पांड्या ने 24 साल की मॉडल माहिका के गले में हाथ डालकर खड़े होकर बीच के किनारे खड़े हुए हैं। इस दौरान माहिका काफी बोल्ड लुक में नजर आ रही हैं। 

    यह भी पढ़ें- Hardik Pandya Net Worth: बर्थडे पर नई गर्लफ्रेंड को लेकर चर्चा में हार्दिक पांड्या, महंगी घड़ी और गाड़ी के हैं शौकिन

    वहीं दूसरी फोटो बैक एंड व्हाइट है, जिसमें महिका शर्मा खुल्लम खुल्ला हार्दिक पांड्या के हाथों में हाथ डाल खड़ी हुई हैं। गौर करने की बात ये है कि हार्दिक पांड्या ने इस फोटो के साथ नजर का इमोजी लगाया हुआ है। 

    क्यों नताशा स्टेनकोविक से माफी मांग रहे हैं लोग? 

    दरअसल, जब नताशा स्टेनकोविक और हार्दिक पांड्या का तलाक हुआ था, तो लोगों ने एक्ट्रेस पर एलिमोनी लेने का इल्जाम लगाते हुए उन्हें गोल्ड डिगर और न जाने कितने ही शब्दों से संबोधित किया था। जिसके लिए वह हार्दिक की ये फोटो देखकर माफी मांग रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "अगर ऐसी फोटो नताशा डालती, तो लोग उसे शेम करते, जिंदगी भर उसे बुरा भला सुनाते रहते"। 

    वहीं दूसरे यूजर्स ने लिखा, "हमें माफ कर दो नताशा, लोगों ने बिना चीजें समझे 2024 में तुम्हें बहुत ही बुरा भला कहा"। एक और अन्य यूजर ने नताशा की तारीफ करते हुए लिखा, "न कोई ड्रामा किया, न कोई तलाक के बाद इंटरव्यू दिया। कभी हार्दिक के लिए कोई गलत शब्द नहीं बोला..कोई और क्रिकेटर वाइफ होती तो बहुत कुछ होता"। हार्दिक पांड्या को भी कुछ फैंस सपोर्ट करते दिखे और कहा कि वह नताशा से अलग हो चुके हैं और जो चाहे अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। 

    यह भी पढ़ें- 'अब मिली भाई को इंडियन रशियन', करवा चौथ पर माहिका शर्मा के साथ दिखे हार्दिक पांड्या, फैंस ने किए कमेंट