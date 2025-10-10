'अब मिली भाई को इंडियन रशियन', करवा चौथ पर माहिका शर्मा के साथ दिखे हार्दिक पांड्या, फैंस ने किए कमेंट

साधारण कपड़े में दिखे हार्दिक

साधारण कपड़े पहने हार्दिक पांड्या को माहिका के साथ चलते देखा गया, लेकिन उन्होंने फोटोग्राफरों के लिए पोज देने से परहेज किया। साथ ही पांड्या ने माहिका को आगे आने दिया। इसके चलते फैंस के बीच उनके रिश्ते की स्थिति के बारे में जिज्ञासा और बढ़ गई।

इंस्टाग्राम पर दोनों का एक वीडियो वायरल होते ही फैन्स ने तुरंत रिएक्ट किया। कुछ यूजर्स ने पांड्या के लगातार रिलेशनशिप की अफवाहों का मजाक उड़ाया, तो कुछ ने उनके शांत स्वभाव की तारीफ की। एक फैंस ने मजाक उड़ाते हुए कहा कमेंट किया। फैंस ने लिखा कि अब मिली भाई को इंडियन रशियन। यूजर्स ने बताया कि हार्दिक और माहिका दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते हैं।