'अब मिली भाई को इंडियन रशियन', करवा चौथ पर माहिका शर्मा के साथ दिखे हार्दिक पांड्या, फैंस ने किए कमेंट
हाल ही में करवा चौथ से पहले मुंबई एयरपोर्ट पर पांड्या को माहिका के साथ देखे जाने के बाद अटकलों ने जोर पकड़ लिया। शुक्रवार, 10 अक्टूबर को सुबह-सुबह दोनों पहली बार सार्वजनिक रूप से साथ नजर आए। वीडियो वायरल होने पर फैंस के बीच गपशप का एक नया दौर शुरू हो गया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री और मॉडल नताशा स्टेनकोविक से अलग होने के बाद अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहे क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं। मॉडल जैस्मीन वालिया के साथ कुछ समय के लिए नाम जुड़ने के बाद अब यह ऑलराउंडर मॉडल और अभिनेत्री माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं।
साधारण कपड़े में दिखे हार्दिक
साधारण कपड़े पहने हार्दिक पांड्या को माहिका के साथ चलते देखा गया, लेकिन उन्होंने फोटोग्राफरों के लिए पोज देने से परहेज किया। साथ ही पांड्या ने माहिका को आगे आने दिया। इसके चलते फैंस के बीच उनके रिश्ते की स्थिति के बारे में जिज्ञासा और बढ़ गई।
इंस्टाग्राम पर दोनों का एक वीडियो वायरल होते ही फैन्स ने तुरंत रिएक्ट किया। कुछ यूजर्स ने पांड्या के लगातार रिलेशनशिप की अफवाहों का मजाक उड़ाया, तो कुछ ने उनके शांत स्वभाव की तारीफ की। एक फैंस ने मजाक उड़ाते हुए कहा कमेंट किया। फैंस ने लिखा कि अब मिली भाई को इंडियन रशियन। यूजर्स ने बताया कि हार्दिक और माहिका दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते हैं।
नताशा के साथ हो गया है तलाक
हार्दिक पांड्या अपनी पूर्व पत्नी नताशा स्टेनकोविक के साथ अपने बेटे अगस्त्य के सह-पालन का जिम्मा संभाल रहे हैं। इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर एक संयुक्त बयान के माध्यम से 2024 में अपने तलाक की औपचारिक घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने बच्चे के पालन-पोषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए गोपनीयता बनाए रखने का अनुरोध किया था।
हालांकि, हार्दिक और माहिका में से किसी ने भी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन हाल ही में उनकी एक साथ उपस्थिति ने पंड्या के निजी जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत की पुष्टि कर दी है।
