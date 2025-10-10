Hardik Pandya ने 7 साल छोटी गर्लफ्रेंड के साथ कंफर्म किया रिलेशन? फिर प्यार में क्रिकेटर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हालांकि इस बार एक्टर अपनी फील्ड परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बल्कि अपने नए रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं। कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि एक्टर मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

माहिका को गाइड करते नजर आए हार्दिक दोनों को हाल ही में मुंबई एयपोर्ट पर साथ में देखा गया जहां ये ट्विनिंग करते हुए ब्लैक आउटफिट में नजर आए। ऑडियंस इसे साथ में उनका पहला पब्लिक अपियरेंस माना जा रहा है। हार्दिक अपनी पीली लेम्बोर्गिनी उरुस गाड़ी से उतरे और बाद में उनके पीछे-पीछे माहिका भी उसी गाड़ी से निकलीं। इस दौरान उनका पोजेसिव साइड भी नजर आया जहां क्रिकेटर उन्हें आगे बढ़ने के लिए गाइड करते नजर आए।

यह भी पढ़ें- Hardik Pandya की ड्रीम गर्ल थीं Esha Gupta? बोल्ड क्वीन ने कहा- हम डेटिंग स्टेज पर... कितना है दोनों में ऐज गैप? ये पहली बार है जब कपल पब्लिकली स्पॉट हुए हैं। हार्दिक का जन्म 11 अक्टूबर 1993 को हुआ था और अभी वो 31 साल के हैं, जबकि माहिका, जिन्होंने 2024 में अपना 23वां जन्मदिन मनाया था उनका जन्म 2001 में हुआ था और अभी वह 24 साल की हैं।

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood) हार्दिक और माहिका में 7 साल का अंतर है। माहिका ने दिल्ली, गुजरात और अमेरिका में पढ़ाई की है। वह एक सर्टिफाइड लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट होल्डर और एडवांस योगा इंस्ट्रक्टर हैं। उन्होंने फिल्मों और विज्ञापनों में काम किया है।