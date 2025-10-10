Hardik Pandya ने 7 साल छोटी गर्लफ्रेंड के साथ कंफर्म किया रिलेशन? फिर प्यार में क्रिकेटर
नताशा स्टेनकोविक संग तलाक के बाद हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) फिर से प्यार में गिरफ्तार हो गए। जैस्मिन वालिया को डेट करने के बाद उनका नाम मॉडर माहिका शर्मा के साथ जुड़ा और हाल ही में दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। फैंस इसे उनके रिश्ते का ऑफिशियल कंफर्मेंशन मान रहे हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हालांकि इस बार एक्टर अपनी फील्ड परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बल्कि अपने नए रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं। कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि एक्टर मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं।
माहिका को गाइड करते नजर आए हार्दिक
दोनों को हाल ही में मुंबई एयपोर्ट पर साथ में देखा गया जहां ये ट्विनिंग करते हुए ब्लैक आउटफिट में नजर आए। ऑडियंस इसे साथ में उनका पहला पब्लिक अपियरेंस माना जा रहा है। हार्दिक अपनी पीली लेम्बोर्गिनी उरुस गाड़ी से उतरे और बाद में उनके पीछे-पीछे माहिका भी उसी गाड़ी से निकलीं। इस दौरान उनका पोजेसिव साइड भी नजर आया जहां क्रिकेटर उन्हें आगे बढ़ने के लिए गाइड करते नजर आए।
कितना है दोनों में ऐज गैप?
ये पहली बार है जब कपल पब्लिकली स्पॉट हुए हैं। हार्दिक का जन्म 11 अक्टूबर 1993 को हुआ था और अभी वो 31 साल के हैं, जबकि माहिका, जिन्होंने 2024 में अपना 23वां जन्मदिन मनाया था उनका जन्म 2001 में हुआ था और अभी वह 24 साल की हैं।
हार्दिक और माहिका में 7 साल का अंतर है।
माहिका ने दिल्ली, गुजरात और अमेरिका में पढ़ाई की है। वह एक सर्टिफाइड लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट होल्डर और एडवांस योगा इंस्ट्रक्टर हैं। उन्होंने फिल्मों और विज्ञापनों में काम किया है।
इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी हैं माहिका
उन्होंने एक फ्रीलांसर के रूप में अपना करियर शुरू किया, रैपर रागा के लिए एक म्यूजिक वीडियो में वो नजर आईं। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में कई छोटी भूमिकाएं निभाईं, जिनमें ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री जिसे निर्देशक ऑरलैंडो वॉन आइन्सिडेल ने डायरेक्ट किया है शामिल है। इसका नाम इनटू द डस्क है। इसके अलावा साल 2019 में ओमंग कुमार की पीएम नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल है जिसमें उनके साथ विवेक ओबेरॉय नजर आए।
