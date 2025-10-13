जल्द 'Good News' देंगी हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड, माहिका शर्मा ने किया पोस्ट!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. क्रिकेटर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) जितना अपने क्रिकेट मैचों के लिए सुर्खियां बटोरते हैं, उससे ज्यादा चर्चा उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर होती है। अब ये बात आपको अच्छे से पता है कि हार्दिक पांड्या अक्सर अपने लव अफेयर्स के चलते लाइमलाइट में रहते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है, जब हार्दिक की पर्सनल लाइफ के चलते काफी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई है। Ex वाइफ नताशा स्टेनकोविक (Natasa Stankovic) से तलाक लेकर अब हार्दिक अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं और हार्दिक के साथ इन दिनों एक नई हसीना को देखा जा रहा है, जिनका नाम है माहिका शर्मा (Mahieka Sharma)। जी हां, हार्दिक पांड्या और मॉडल माहिका शर्मा की डेटिंग पर मुहर लग चुकी है। क्रिकेटर के साथ मॉडल को कई बार स्पॉट किया गया है। यहां तक कि दोनों सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों को साथ में शेयर कर रहे हैं और दोनों की तस्वीरें चीख-चीखकर ये बयां कर रही हैं कि हार्दिक और माहिका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। अब लीजिए खबर आई है कि माहिका शर्मा गुड न्यूज देने जा रही हैं और इसकी जानकारी खुद माहिका ने दी है।

दरअसल हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा इन दिनों वेकेशन मना रहे हैं। मालदीव (Maldives) में दोनों के रोमांटिक वेकेशन की तस्वीरें भी इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं और एंजॉय करते हुए दिख रहे है। इसी बीच माहिरा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दरअसल माहिका ने अपनी दोस्त की एक स्टोरी को री-शेयर किया है। इस स्टोरी में माहिका की दोस्त ने बताया कि उन्होंने माहिका को लैक्मे फैशन वीक के दौरान दिल्ली में बहुत मिस किया है। दरअसल माहिका शर्मा ने इस बार दिल्ली में हुए लैक्मे फैशन वीक को स्किप कर दिया है। इसी को लेकर उनकी दोस्त ने लिखा कि, 'इस सीजन में तुम्हारी बहुत याद आई, लेकिन इस अनाउंसमेंट के लिए हमेशा रुकी रही।' अपनी दोस्त की इंस्टाग्राम स्टोरी को माहिका शर्मा ने री-शेयर करते हुए लिखा कि, 'उफ्फ, कितना प्यारा है ये। जल्द ही आप सभी से मुलाकात होगी और हां यकीन मानिए ये इंतजार बेकार नहीं जाएगा।' अब माहिका का ये कहना इशारा कर रहा है कि क्या वाकई में वो जल्द ही हार्दिक से शादी करने वाली हैं या फिर माजरा कुछ और है।

हार्दिक पांड्या के साथ माहिका का रोमांटिक वेकेशन

हार्दिक पांड्या ने जबसे माहिका के साथ अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया है तभी से दोनों की खूब बातें हो रही हैं। दोनों डिनर डेट्स पर साथ जा रहे हैं और दोनों को एक साथ एयरपोर्ट पर भी स्पॉट किया गया है और अब माहिका और हार्दिक एक साथ मालदीव में हैं। जिसकी तस्वीरें दोनों अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं। अलग-अलग आउटफिट्स में दोनों पोज कर रहे हैं तो वहीं एक पिक्चर में माहिका और हार्दिक एक दूसरे का हाथ थामे हुए नजर रहे हैं। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा एक मॉडल हैं और सोशल मीडिया पर फैशन कॉन्टेंट बनाती हैं।