कार की सफाई करते हुए गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ रोमांटिक हुए Hardik Pandya, Video ने मचाई इंटरनेट पर सनसनी
क्रिकेटर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) और उनकी गर्लफ्रेंड मॉडल माहिका शर्मा (Mahieka Sharma), अपने नए रोमांटिक पलों से इंटरनेट पर तहलका मचा रहे हैं। हाल ही में इस जोड़े को हार्दिक की कार धोते हुए एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनकी मस्ती भरी केमिस्ट्री ने तुरंत ही प्रशंसकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हार्दिक पांड्या ने 4 नवंबर को अपनी लाइफ के दूसरे फेज से फैंस को मिलाया। क्रिकेटर ने अपनी वर्तमान गर्लफ्रेंड के साथ कई सारी कोजी तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है हार्दिक इस हैप्पी फेज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं।
पांड्या ने शेयर की कुछ कैंडिड तस्वीरें
साल 2024 में नताशा स्टेनकोविक से अलग होने के कुछ महीनों बाद, ऑलराउंडर को मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा के साथ समय बिताते हुए देखा गया है। मंगलवार को हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर कुछ कैंडिड तस्वीरें शेयर कीं, जिन्होंने तुरंत इंटरनेट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
आग की तरह वायरल हो रही तस्वीरें
इसी में हार्दिक का एक कोजी वीडियो भी है जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड माहिका के साथ कार वॉश करते नजर आ रहे हैं। दोनों एक-दूसरे के साथ हंसते और मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों को देखकर ये लग रहा है कि इन्हें एक-दूसरे की कंपनी काफी पसंद आ रही है। वहीं अब क्रिकेटर ने अपनी प्राइवेट लाफइ को सबके सामने खोलकर रख दिया है।
उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी की एक और तस्वीर में हार्दिक और माहिका समुद्र में रोमांटिक समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक अन्य तस्वीर में उन्हें बेटे अगस्त्य के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए देखा गया। माहिका के साथ उनकी नई तस्वीरों ने इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं।
कौन हैं माहिका शर्मा?
अर्थशास्त्र और फाइनेंस में डिग्री प्राप्त कर चुकी माहिका शर्मा ने कॉलेज खत्म होने के बाद तुरंत फुल टाइम मॉडलिंग शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में भी हाथ आजमाया। पिछले कुछ सालों में उन्होंने तनिष्क, वीवो और यूनिक्लो जैसे लोकप्रिय ब्रांडों का विज्ञापनों में काम किया और कई म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आईं। माहिका मनीष मल्होत्रा, अनीता डोंगरे और तरुण तहिलियान जैसे शीर्ष भारतीय डिजाइनरों के लिए भी रनवे की शोभा बढ़ा चुकी हैं।
