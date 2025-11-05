कार की सफाई करते हुए गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ रोमांटिक हुए Hardik Pandya, Video ने मचाई इंटरनेट पर सनसनी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हार्दिक पांड्या ने 4 नवंबर को अपनी लाइफ के दूसरे फेज से फैंस को मिलाया। क्रिकेटर ने अपनी वर्तमान गर्लफ्रेंड के साथ कई सारी कोजी तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है हार्दिक इस हैप्पी फेज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं।

पांड्या ने शेयर की कुछ कैंडिड तस्वीरें साल 2024 में नताशा स्टेनकोविक से अलग होने के कुछ महीनों बाद, ऑलराउंडर को मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा के साथ समय बिताते हुए देखा गया है। मंगलवार को हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर कुछ कैंडिड तस्वीरें शेयर कीं, जिन्होंने तुरंत इंटरनेट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

View this post on Instagram A post shared by Hardik Pandya (@hardikpandya93) उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी की एक और तस्वीर में हार्दिक और माहिका समुद्र में रोमांटिक समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक अन्य तस्वीर में उन्हें बेटे अगस्त्य के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए देखा गया। माहिका के साथ उनकी नई तस्वीरों ने इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं।