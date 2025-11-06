Hardik Pandya ने नई गर्लफ्रेंड के साथ धोई Lamborghini Urus SE, सोशल मीडिया पर खूब हो रहा वीडियो वायरल

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। अक्सर क्रिकेट के कारण चर्चा में रहते हैं, लेकिन कई बार वह अपनी महंगी लग्जरी कारों को लेकर भी लाइमलाइट में बने रहते हैं। इस समय सोशल मीडिया पर हार्दिक पंड्या का एक कार को धुलने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में पर अपनी नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ दिखाई दे रहे हैं। वह जिस कार को धुल रहे हैं, वह कोई आम कार नहीं, बल्कि काफी खास कार है, जिसका नाम Lamborghini Urus SE है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

हार्दिक पंड्या का गाड़ी धुलने का वीडियो

हार्दिक पंड्या और उनकी नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा का Lamborghini Urus SE को धुलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हार्दिक के हाथ में साबुन के पाना वाला एक कपड़ा है और अपनी Lamborghini Urus SE के बाई तरफ की सफाई कर रहे हैं। इस वीडियो में उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा पाइप पकड़े हुए दिखाई दे रही है, जो कार पर पानी डाल रही है। इसके बाद, महिका को हार्दिक के गाल पर किस करते हुए देखा जा सकता है। फिर वह अपनी गर्लफ्रेंड से उन हिस्सों पर पानी डालने को कहते हैं जिन्हें वह कपड़े से पोंछ चुके हैं।

हार्दिक पंड्या की Lamborghini Urus SE

हार्दिक ने इस खास कार Lamborghini Urus SE पिछले महीने दिवाली से पहले खरीदी है। उन्होंने इसकी डिलीवरी Giallo Auge कलर में ली थी, लेकिन उन्होंने इसे एक शानदार साटन ब्लैक कलर में रैप करवा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कार को उन्होंने 4.57 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा है। इसमें 4.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड V8 और एक हाइब्रिड सिस्टम लगा है। इसका हाइब्रिड सेटअप एक 25.9kWh लिथियम-आयन बैटरी और एक इलेक्ट्रिक मोटर से बना है। यह हाइब्रिड लक्ज़री एसयूवी 800 bhp और 950 Nm का आउटपुट देती है, जिसमें से अकेले इंजन से 620 bhp और 800 Nm मिलता है। इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन है।