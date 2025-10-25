Salman Khan के सपोर्ट में उतरीं Ekta Kapoor, अभिनव कश्यप को लेकर किया ऐसा पोस्ट
अभिनव कश्यप पिछले कुछ वक्त से सलमान खान को लेकर काफी विवादित बयान दे रहे हैं। उन्होंने सलमान के बारे में काफी कुछ कहा है। अब इस मामले में एकता कपूर का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने सल्लू मियां का साथ दिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप काफी समय से अपने बयानों के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने सलमान खान और उनके परिवार के बारे में कई विवादित बयान दिए हैं। यही नहीं, उन्होंने दंबग स्टार को गुंडा तक कह दिया था। अब एकता कपूर ने एक पोस्ट के जरिए अभिनव के बयान पर रिएक्शन दिया है।
दरअसल, बॉलीवुड फोटोग्राफर वरिंदर चावला ने फिल्ममेकर अभिनव कश्यप के हालिया आरोपों पर अपनी कड़ी नाखुशी जताई, जिसमें उन्होंने अभिनेता सलमान खान के खिलाफ किए गए दावों को गलत और ध्यान खींचने के लिए बनाया गया बताया। इसके बाद टेलीविजन और फिल्म निर्माता एकता कपूर भी सुपरस्टार के समर्थन में सामने आईं।
एकता ने दिया सलमान खान का साथ
वरिंदर चावला ने सोशल मीडिया पर अभिनव कश्यप को क्लास लगाते हुए एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा, "हाल ही में मैंने एक पॉडकास्ट देखा, जहां अभिनव सलमान की आलोचना कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह सिर्फ ध्यान खींचने और विवाद बनाने के लिए था।। मुझे यह देखकर बहुत निराशा हुई। अगर कोई असली समस्या थी तो इतनी देर क्यों लगी? इस तरह का व्यवहार और किसी और की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना गलत लगता है।" अब एकता कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह पोस्ट रीशेयर किया है जो यह जाहिर करता है कि वह सलमान खान के साथ खड़ी हैं।
अभिनव कश्यप का सलमान पर फूटा गुस्सा
अभिनव कश्यप पिछले कुछ वक्त से लगातार सलमान खान के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने उनकी फैमिली को भी कंट्रोलिंग बताया था। बॉलीवुड ठिकाना के साथ बातचीत में निर्देशक ने यहां तक कह दिया था कि सलमान उन्हें गोली मरवा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि उनके चमचे लोगों को इससे दिक्कत है। सलमान ने अपनी जिंदगी को इतना बर्बाद किया है कि उसे बचाया नहीं सकता है।
