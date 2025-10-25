Salman Khan के सपोर्ट में उतरीं Ekta Kapoor, अभिनव कश्यप को लेकर किया ऐसा पोस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप काफी समय से अपने बयानों के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने सलमान खान और उनके परिवार के बारे में कई विवादित बयान दिए हैं। यही नहीं, उन्होंने दंबग स्टार को गुंडा तक कह दिया था। अब एकता कपूर ने एक पोस्ट के जरिए अभिनव के बयान पर रिएक्शन दिया है।

दरअसल, बॉलीवुड फोटोग्राफर वरिंदर चावला ने फिल्ममेकर अभिनव कश्यप के हालिया आरोपों पर अपनी कड़ी नाखुशी जताई, जिसमें उन्होंने अभिनेता सलमान खान के खिलाफ किए गए दावों को गलत और ध्यान खींचने के लिए बनाया गया बताया। इसके बाद टेलीविजन और फिल्म निर्माता एकता कपूर भी सुपरस्टार के समर्थन में सामने आईं।