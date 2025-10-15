'मुझसे भीख मांगकर उसने दबंग ली और मेरी पीठ पर छुरा घोंपा', सलमान से खुलेआम पंगा ले रहे अभिनव कश्यप!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) से पंगा लेना अक्सर किसी ना किसी को भारी पड़ ही जाता है। लेकिन सलमान से पंगा लेने से पहले हर कोई एक नहीं बल्कि दो बार सोचता है पर लगता है कि डायरेक्टर अभिनव कश्यप (Abhinav Kashyap) को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हां, फिल्म दबंग को डायरेक्ट करने वाले अभिनव कश्यप ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में सलमान को लेकर काफी कुछ कहा था, जिसके बाद सलमान ने हाल ही में बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में वीकेंड के वार में अभिनव बड़े ही सही अंदाज़ में जवाब दिया था। इसके बाद अब अभिनव ने फिर से दबंग खान पर हमला बोला है।

सलमान पर भड़के अभिनव कश्यप

दरअसल हाल ही में बॉलीवुड ठिकाना से बातचीत में अभिनव ने कहा है कि, 'कोई ऐसी काल्पनिक सिचुएशन ही हो सकती है कि वो पलटकर कुछ ना कहें। कल को तो वो मुझे गोली भी मरवा सकते हैं। मैंने उनके बारे में इतना कुछ कहा है कि, फिर भी वो कुछ नहीं कह रहे हैं। हालांकि उनके चमचे लोगों को तो इससे दिक्कत है। सलमान ने अपनी जिंदगी को इतना बर्बाद किया है कि उसे बचाया नहीं जा सकता है। सलमान की दिक्कत ये है कि सलमान मुझे पैसों से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं पर अफसोस वो सब काम नहीं आ रहा है। मैंने सलमान के बारे में सच बोला और ये उन्हें और उनके फैंस को बुरा लग गया।' वहीं अभिनव से कहा गया कि वो अपकमिंग फिल्म में एक सोल्जर का किरदार निभा रहे हैं तो इस पर अभिनव कहते हैं कि 'उनके जैसा क्रिमिनल एक सोल्जर का किरदार निभा रहा है, ये अजीब बात है।'