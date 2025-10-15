'मुझसे भीख मांगकर उसने दबंग ली और मेरी पीठ पर छुरा घोंपा', सलमान से खुलेआम पंगा ले रहे अभिनव कश्यप!
फिल्म दबंग को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर अभिनव कश्यप (Abhinav Kashyap) ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में सलमान को लेकर काफी कुछ कहा था, जिसके बाद सलमान ने हाल ही में बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में वीकेंड के वार में अभिनव बड़े ही सही अंदाज़ में जवाब दिया था। इसके बाद अब अभिनव ने फिर से दबंग खान पर हमला बोला है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) से पंगा लेना अक्सर किसी ना किसी को भारी पड़ ही जाता है। लेकिन सलमान से पंगा लेने से पहले हर कोई एक नहीं बल्कि दो बार सोचता है पर लगता है कि डायरेक्टर अभिनव कश्यप (Abhinav Kashyap) को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हां, फिल्म दबंग को डायरेक्ट करने वाले अभिनव कश्यप ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में सलमान को लेकर काफी कुछ कहा था, जिसके बाद सलमान ने हाल ही में बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में वीकेंड के वार में अभिनव बड़े ही सही अंदाज़ में जवाब दिया था। इसके बाद अब अभिनव ने फिर से दबंग खान पर हमला बोला है।
सलमान पर भड़के अभिनव कश्यप
दरअसल हाल ही में बॉलीवुड ठिकाना से बातचीत में अभिनव ने कहा है कि, 'कोई ऐसी काल्पनिक सिचुएशन ही हो सकती है कि वो पलटकर कुछ ना कहें। कल को तो वो मुझे गोली भी मरवा सकते हैं। मैंने उनके बारे में इतना कुछ कहा है कि, फिर भी वो कुछ नहीं कह रहे हैं। हालांकि उनके चमचे लोगों को तो इससे दिक्कत है। सलमान ने अपनी जिंदगी को इतना बर्बाद किया है कि उसे बचाया नहीं जा सकता है। सलमान की दिक्कत ये है कि सलमान मुझे पैसों से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं पर अफसोस वो सब काम नहीं आ रहा है। मैंने सलमान के बारे में सच बोला और ये उन्हें और उनके फैंस को बुरा लग गया।' वहीं अभिनव से कहा गया कि वो अपकमिंग फिल्म में एक सोल्जर का किरदार निभा रहे हैं तो इस पर अभिनव कहते हैं कि 'उनके जैसा क्रिमिनल एक सोल्जर का किरदार निभा रहा है, ये अजीब बात है।'
यह भी पढ़ें- सलमान खान को कहा था 'गुंडा-मवाली', अब अभिनव कश्यप पर बरसे भाईजान!
सलमान का करियर बनाने वाले अभिनव कश्यप?
अभिनव कश्यप यहीं नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने बोला वहीं हैं जिन्होंने सलमान को दबंग से ब्रेक दिया। लेकिन सलमान खान ने उनके साथ विश्वासघात और धोखा किया है। अभिनव ने आगे कहा कि, सलमान ने मेरे आगे एक फिल्म के लिए भीख मांगी। राम-राम कहकर उन्होंने मुझसे फिल्म मांगी। इसके बाद मैंने उन्हें दबंग में कास्ट करके एक बड़ा मौका दिया। लेकिन उन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। ये सब इन लोगों ने किया है वही मैं कह रहा हूं।'
Finally #SalmanKhan giving reply to Chindi Director Abhinav Kashyap.— Sanatan Mahto 🚩 (@sanatanmahto01) October 12, 2025
Bhai apne Haters Ko bhi Pyaar se samjhate Hain .#WeekendKaVaar pic.twitter.com/nXmr4FJq47
सलमान ने बिग बॉस के मंच पर कहा था कुछ ऐसा
बीते दिनों ही अभिनव कश्यप को जवाब देते हुए सलमान ने कहा था कि, 'काम से याद आया हमारे पास भी एक और डायरेक्टर है। दबंग इंसान, वो भी आजकल मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मेरे साथ उन्होंने आमिर खान और शाहरुख खान को भी लेपेट में लिया है। मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि पिछले वीकेंड का वार में मैंने ऐसे ही पूछा था, काम करो यार किसी को आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब एक बार मैं उनसे फिर पूछना चाहता हूं कि काम मिला क्या भाई? और हां ऐसी हरकत करने के बार हर किसी की बुराई करोगे आप? ये जो आप नाम ले रहे हैं, ये तो लाइफ में आपके साथ काम नहीं करेंगे।
आपको बता दें कि अभिनव कश्यप ने बातों ही बातों में सलमान को गुंडा-मवाली कहा था। इसके बाद सलमान ने अभिनव को जवाब दिया और अब लीजिए फिर से सलमान पर जमकर अभिनव कश्यप ने भड़ास निकाली है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।