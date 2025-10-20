Diwali 2025: Alia Bhatt ने ससुराल में यूं मनाई दीवाली, पटाखा बन फैशन में ननद और देवरानियों को छोड़ा पीछे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भले ही पूरे देश में आज दीवाली मनाई जा रही है, लेकिन बॉलीवुड में दीवाली का सेलिब्रेशन एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाता है। मनीष मल्होत्रा से लेकर रमेश तौरानी तक, सेलिब्रिटीज अपने घर में दीवाली पार्टी होस्ट करते हैं जहां सितारे एक से बढ़कर एक लुक में दिखाई देते हैं। हाल ही में, कपूर खानदान में दीवाली सेलिब्रेट की गई है जहां बहूरानी आलिया भट्ट (Alia Bhatt) भी शामिल हुईं।

कपूर खानदान में कोई भी त्योहार बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे में दीवाली फीकी कैसे रह सकती है। कपूर खानदान में दो दिन पहले से ही सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। पूरे परिवार ने शनिवार को साथ में धनतेरस का पर्व मनाया और इस सेलिब्रेशन में आलिया भट्ट भी शामिल हुईं।