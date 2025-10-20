Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Diwali 2025: Alia Bhatt ने ससुराल में यूं मनाई दीवाली, पटाखा बन फैशन में ननद और देवरानियों को छोड़ा पीछे

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 09:40 AM (IST)

    Alia Bhatt Diwali 2025: बॉलीवुड में दिवाली का जश्न पहले ही शुरू हो गया है और कपूर खानदान ने भी धूमधाम से दिवाली मनाई जिसमें बहू आलिया भट्ट भी शामिल हुईं। आलिया ने अपने ससुराल में धनतेरस के सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वह अपने पूरे परिवार के साथ नजर आ रही हैं।  

    prefferd source google
    Hero Image

    आलिया भट्ट की कपूर फैमिली संग दीवाली सेलिब्रेशन की झलकियां। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भले ही पूरे देश में आज दीवाली मनाई जा रही है, लेकिन बॉलीवुड में दीवाली का सेलिब्रेशन एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाता है। मनीष मल्होत्रा से लेकर रमेश तौरानी तक, सेलिब्रिटीज अपने घर में दीवाली पार्टी होस्ट करते हैं जहां सितारे एक से बढ़कर एक लुक में दिखाई देते हैं। हाल ही में, कपूर खानदान में दीवाली सेलिब्रेट की गई है जहां बहूरानी आलिया भट्ट (Alia Bhatt) भी शामिल हुईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कपूर खानदान में कोई भी त्योहार बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे में दीवाली फीकी कैसे रह सकती है। कपूर खानदान में दो दिन पहले से ही सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। पूरे परिवार ने शनिवार को साथ में धनतेरस का पर्व मनाया और इस सेलिब्रेशन में आलिया भट्ट भी शामिल हुईं।

    आलिया भट्ट की ससुराल में दीवाली सेलिब्रेशन

    आलिया भट्ट ने 19 अक्टूबर को इंस्टाग्राम अकाउंट पर ससुराल में मनाई गई धनतेरस की तस्वीरें शेयर की हैं। एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट को कैप्शन दिया है, "फैम जैम दिवाली ग्लैम।" पहली फोटो में आलिया भट्ट अपने ससुरालवालों के साथ पोज देती हुई नजर आ रही हैं। इस फोटो में उनके साथ उनकी ननद करीना, करिश्मा, देवरानियां अनीषा, अलेखा और सासू मां नीतू कपूर समेत बाकी घरवालों के साथ पोज दे रही हैं।

    aliaabhatt_1760894197_3746974560433708069_259925762

    यह भी पढ़ें- 'ये क्या मजाक है...' बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतने पर ट्रोल हुईं Alia Bhatt, नेटिजन्स ने जमकर निकाली भड़ास

    ननद करीना के सामने आलिया का फैशन गेम

    एक तस्वीर में आलिया भट्ट अपनी ननद करीना कपूर खान के साथ स्टाइलिश फोटो खिंचवा रही हैं। बाकी की तस्वीरों में आलिया अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस और कमाल के लुक में एक से बढ़कर एक दिलकश पोज दे रही हैं।

     

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Alia Bhatt 💛 (@aliaabhatt)

    बात करें आलिया भट्ट के लुक की तो उन्होंने रोज गोल्ड कलर की साड़ी पहनी जिसे उन्होंने एक श्रग के साथ कैरी किया। उन्होंने अपने लुक को चोकर और मांगटीका से पूरा किया और खुले बाल व न्यूड मेकअप में वह कमाल की लग रही थीं। घरारा सेट में दिख रहीं करीना को आलिया ने अपने लुक से फेल कर दिया।

    यह भी पढ़ें- Deepika Padukone की कुर्सी खा गईं आलिया भट्ट, मार ली इतनी बड़ी बाजी?