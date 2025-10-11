Language
    Kareena Kapoor के बेटे को क्रिकेट सिखाएंगे विराट कोहली? एक्टिंग में नहीं है कोई दिलचस्पी

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:32 PM (IST)

    तैमूर अली खान सुपरस्टार करीना कपूर (Kareena Kapoor) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के बेटे हैं। एक एक्टर के परिवार का होने की वजह से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि तैमूर भी एक्टिंग में अपना हाथ आएमाएंगे लेकिन करीना ने पिक्चर बिल्कुल साफ कर दी है। हाल ही में सोहा अली खान के पॉडकास्ट में करीना कपूर ने तैमूर की रुचियों के बारे में बात की।

    क्या बनना चाहता है करीना कपूर का बेटा (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जैसे हर डॉक्टर के बेटे से ये उम्मीद की जाती है कि वो डॉक्टर ही बनेगा वैसे हर एक एक्टर का बेटा एक्टर ही बनेगा ये भी तय है। हाल ही में, काजोल से पूछा गया कि क्या उनकी बेटी नीसा देवगन भी अपने साथी स्टार किड्स राशा थडानी, अनन्या पांडे और सुहाना खान की तरह एक्टर बनने की योजना बना रही हैं, जो अपने स्टार पैरेंट्स के नक्शेकदम पर चल रही हैं। इस पर काजोल ने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया और बताया कि अभी कुछ तय नहीं है।

    अब बॉलीवुड की प्यारी बेबो यानी करीना कपूर खान ने खुलासा किया है कि क्या उनका 8 साल का बेटा तैमूर अली खान भी उनकी और उनके पिता सैफ अली खान की तरह एक दिन एक्टर बनने का सपना देखता है या नहीं?

    तैमूर को नहीं पसंद एक्टिंग

    करीना कपूर खान हाल ही में अपनी ननद और बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान के साथ उनके नए पॉडकास्ट में शामिल हुईं। अपने बेटे तैमूर अली खान के बारे में बात करते हुए, बेबो ने बताया, "टिम को ड्रामा या एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब भी उसे स्कूल में कोई एक्स्ट्रा-करिकुलर एक्टिविटी चुननी होती, मैं लिस्ट पढ़कर सुनाती और उससे पूछती, 'क्या तुम इस साल ड्रामा करना चाहते हो?' वह कहता, 'नहीं।' मैं पूछती, 'क्यों नहीं? बस एक्टिंग ट्राई करो?' और वह कहता, 'नहीं, मुझे इसमें मजा नहीं आता।' इसलिए मैंने उस पर ज़ोर नहीं डाला।"

     
     
     
    करीना से क्या सवाल करते हैं तैमूर

    करीना ने आगे बताया,"उसने एक बार मुझसे कहा था कि वह कुकरी क्लास ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि उसके पिता को खाना बनाना पसंद है। वह असल में दूसरे एक्टर्स से कभी नहीं मिला। उसके शौक ही अलग हैं। वह पूछता रहता है, 'क्या आप रोहित शर्मा की दोस्त हो? क्या आप विराट कोहली को जानती हो? क्या आप उन्हें मैसेज करके उनसे बैट मांग सकती हो? क्या तुम्हारे पास लियोनेल मेसी का कॉन्टैक्ट है?' इस पर मैं बस यही जवाब दे पाती हूं कि नहीं, मेरे पास ऐसे कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं।'

    करीना-सैफ के आने वाले प्रोजेक्ट्स

    करीना ने कहा कि उसे एक्टर्स के बारे में कुछ नहीं पता। करीना ने कहा कि हो सकता है वो आगे चलकर कोई क्रिकेटर या सेफ बन जाए। उसके सामने पूरा जहां है वो जो करना चाहे। फिल्मों की बात करें तो, सैफ अगली बार प्रियदर्शन की फ़िल्म हैवान में अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगे। वहीं करीना, पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ मेघना गुलज़ार की क्राइम ड्रामा थ्रिलर दायरा में काम कर रही हैं।

