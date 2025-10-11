Kareena Kapoor के बेटे को क्रिकेट सिखाएंगे विराट कोहली? एक्टिंग में नहीं है कोई दिलचस्पी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जैसे हर डॉक्टर के बेटे से ये उम्मीद की जाती है कि वो डॉक्टर ही बनेगा वैसे हर एक एक्टर का बेटा एक्टर ही बनेगा ये भी तय है। हाल ही में, काजोल से पूछा गया कि क्या उनकी बेटी नीसा देवगन भी अपने साथी स्टार किड्स राशा थडानी, अनन्या पांडे और सुहाना खान की तरह एक्टर बनने की योजना बना रही हैं, जो अपने स्टार पैरेंट्स के नक्शेकदम पर चल रही हैं। इस पर काजोल ने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया और बताया कि अभी कुछ तय नहीं है।

अब बॉलीवुड की प्यारी बेबो यानी करीना कपूर खान ने खुलासा किया है कि क्या उनका 8 साल का बेटा तैमूर अली खान भी उनकी और उनके पिता सैफ अली खान की तरह एक दिन एक्टर बनने का सपना देखता है या नहीं?

तैमूर को नहीं पसंद एक्टिंग करीना कपूर खान हाल ही में अपनी ननद और बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान के साथ उनके नए पॉडकास्ट में शामिल हुईं। अपने बेटे तैमूर अली खान के बारे में बात करते हुए, बेबो ने बताया, "टिम को ड्रामा या एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब भी उसे स्कूल में कोई एक्स्ट्रा-करिकुलर एक्टिविटी चुननी होती, मैं लिस्ट पढ़कर सुनाती और उससे पूछती, 'क्या तुम इस साल ड्रामा करना चाहते हो?' वह कहता, 'नहीं।' मैं पूछती, 'क्यों नहीं? बस एक्टिंग ट्राई करो?' और वह कहता, 'नहीं, मुझे इसमें मजा नहीं आता।' इसलिए मैंने उस पर ज़ोर नहीं डाला।"