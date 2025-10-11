'अब्बा गुस्सा करेंगे...', Kareena Kapoor से ज्यादा सैफ अली खान से खौफ खाते हैं तैमूर और जेह
करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने अपने पति सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के साथ अपनी पैरेंटिंग स्टाइल पर बात की है। उन्होंने बताया कि सैफ बच्चों के साथ कैसे रहते हैं और दोनों मिलकर अपनी पैरेंटिंग को कैसे बैलेंस करते हैं। जानिए एक्ट्रेस ने इस बारे में क्या कहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी-टाउन के फेमस कपल करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) अपने बच्चों को लाइमलाइट से दूर रखते हैं। करीना कभी-कभार सोशल मीडिया पर निजी जिंदगी की झलकियां शेयर कर देती हैं, लेकिन सैफ सोशल मीडिया पर ही नहीं हैं।
करीना कपूर खान कई बार अपने पति सैफ संग अपने रिश्ते या पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें शेयर करती रहती हैं। हाल ही में, एक्ट्रेस ने अपनी पैरेंटिंग के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि वह और सैफ कैसे अपनी पैरेंटिंग को बैलेंस करते हैं। किससे बच्चे डरते हैं और किससे नहीं।
बच्चों संग खेलकूद करते हैं सैफ
करीना कपूर खान ने सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान के साथ बातचीत में पैरेंटिंग पर बात की है। उन्होंने बताया कि उनके पति बच्चों के साथ कैसे रहते हैं। बकौल एक्ट्रेस, "मुझे यह भी लगता है कि पिता अपने बेटों से दोस्ती करने, उन्हें समझने और उन्हें कई चीजों में सहज महसूस कराने के लिए होते हैं। इसलिए वह ऐसा बहुत करते हैं। उन्हें उनके साथ खेलकूद में ज्यादा रुचि है। वह क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं और उन्हें उनके साथ गिटार और ड्रम बजाना बहुत पसंद है। तो हम एक तरह से संतुलन बना लेते हैं।"
सैफ से ज्यादा डरते हैं करीना के बच्चे
यूं तो सैफ अली खान अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन अगर उनसे कोई गलती होती है तो वे अपने अब्बा से खौफ खाते हैं। करीना ने बताया कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा सैफ से ज्यादा डरते हैं। एक्ट्रेस ने इस बारे में कहा, "हममें से कोई भी कभी सच में गुस्सा नहीं करता। हालांकि अगर आपको सचमुच कुछ करवाना है तो आपको कहना पड़ता है, 'ठीक है अब्बा बहुत गुस्सा करेंगे,' क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मुझसे ज्यादा दोनों लड़के सैफ से डरते हैं।"
