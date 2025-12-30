Language
    Viral Video: Dharmendra का पोस्टर देख अचानक थम गए सलमान खान के कदम, खुद के इमोशन को नहीं संभाल पाए भाईजान

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:40 AM (IST)

    धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस फैंस के लिए बेहद स्पेशल है। 2 बार पोस्टपोन होने के बाद फाइनली नए साल में ये मूवी सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। ...और पढ़ें

    धर्मेंद्र के 'इक्कीस' से पोस्टर को देख भावुक हुए सलमान खान/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। श्रीराम राघवन की आगामी वॉर ड्रामा फिल्म 'इक्कीस' कई कारणों से फैंस के लिए स्पेशल है। ये दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की लास्ट फिल्म है, जिसे दर्शक स्क्रीन पर देखेंगे। 25 दिसंबर को तो ये फिल्म थिएटर में नहीं आई, लेकिन अब नए साल के साथ जनवरी में ये फिल्म दर्शकों के हवाले हो जाएगी, जिसमें धर्मेंद्र के अलावा अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा भी OTT डेब्यू के बाद बड़े पर्दे पर पहली बार दिखाई देंगे।

    नए साल के मौके पर रिलीज होने जा रही 'इक्कीस' की हाल ही में मुंबई में फिल्म स्क्रीनिंग रखी गई, जिसे अटेंड करने सनी देओल और बॉबी देओल तो आए ही, लेकिन सलमान खान ने भी 'इक्कीस' की स्क्रीनिंग में चार चांद लगाए। हालांकि, सलमान खान एक बार फिर से अपने पिता समान धर्मेंद्र को देखकर इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाए।

    धर्मेंद्र को एक टक निहारते रहे सलमान खान

    सलमान खान के 'इक्कीस' की स्क्रीनिंग अटेंड करते हुए इस वीडियो को उनके एक फैन क्लब ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो में सलमान खान मंच पर आते हैं और वह थोड़ी देर तक स्टेज पर सिर्फ धर्मेंद्र के 'इक्कीस' से पोस्टर को निहारते रहते हैं। इस दौरान सलमान ने मीडिया से कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी आंखों में नमी ये साफ बता रही है कि वह लेजेंडरी एक्टर को कितना मिस कर रहे हैं।

    'इक्कीस' की स्क्रीनिंग से इस मोमेंट को शेयर करते हुए फैन ने इंस्टाग्राम कैप्शन में लिखा, "सलमान खान इक्कीस की स्क्रीनिंग पर धरम जी को याद कर रहे हैं। भाईजान की आंखों में नमी देख उनके फैंस भी इमोशनल हो गए हैं।

     
     
     
    सलमान के लिए पिता थे धर्मेंद्र

    आपको बता दें कि सलमान खान और धर्मेंद्र की बॉन्डिंग काफी मजबूत थी। शोले एक्टर हमेशा से सलमान को अपना तीसरा बेटा कहते थे और बोलते थे कि तीनों में से ये मेरे पर गया है। जब 10 नवम्बर को धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे, तो सलमान खान उनसे मिलने वहां भी पहुंचे थे। 24 नवम्बर को धर्मेंद्र के निधन से देओल परिवार के साथ-साथ सलमान भी काफी टूट गए थे।

    वह इंटरनेशनल इवेंट्स पर तो धर्मेंद्र को याद करते दिखे ही, लेकिन इसी के साथ जब बिग बॉस में सलमान खान 'शोले' एक्टर को ट्रिब्यूट दे रहे थे, तो उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे।

    कब सिनेमाघरों में रिलीज होगी 'इक्कीस'?

    धर्मेंद्र और अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' की रिलीज डेट की बात करे तो ये मूवी अब 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। मूवी में जयदीप अहलावत भी अहम भूमिका में हैं। इस फिल्म की कहानी भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता - सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की है, जो अगस्त्य नंदा निभा रहे हैं।

