    न प्रकाश कौर, ना हेमा मालिनी... बंटवारे में बिछड़ा Dharmendra का पहला प्यार, बेटे के सामने कबूली थी मोहब्बत

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 01:52 PM (IST)

    Dharmendra First Love: धर्मेंद्र की दो पत्नियां हैं- प्रकाश कौर और हेमा मालिनी। मगर क्या आप जानते हैं कि दोनों में से कोई भी उनका पहला प्यार नहीं है। जी हां, धर्मेंद्र का पहला प्यार 7 दशक पहले ही उनसे बिछड़ गई थी। जानिए इस बारे में।

    Hero Image

    1947 में अपने प्यार से बिछड़ गए थे धर्मेंद्र। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के ही-मैन धर्मेंद्र (Dharmendra) अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से अक्सर लाइमलाइट में रहे हैं। फिल्मी गलियारों में उनकी दो शादी और अफेयर के खूब चर्चे हुए हैं। मगर शायद ही आपको पता होगा कि धर्मेंद्र का पहला प्यार कौन था।

    अगर आपको लग रहा होगा कि धर्मेंद्र का पहला प्यार उनकी पत्नी प्रकाश कौर (Prakash Kaur) या दूसरी पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) हैं तो आप गलत हैं। न प्रकाश और ना ही हेमा, वो महिला हैं जिन पर पहली बार धर्मेंद्र अपना दिल हार बैठे थे।

    स्कूल में मिला था धर्मेंद्र का पहला प्यार

    धर्मेंद्र ने एक बार खुलासा किया था कि उनका पहला प्यार कोई और है जो 1947 में बंटवारे के चलते जुदा हो गई थीं। उन्हें स्कूल के वक्त अपनी स्कूल टीचर की बेटी से इश्क हुआ था। उनका नाम हमीदा था। धर्मेंद्र ने सलमान खान (Salman Khan) के शो दस का दम में अपने पहले प्यार के बारे में बताया था। उस वक्त अभिनेता के साथ उनके छोटे बेटे बॉबी देओल (Bobby Deol) भी मौजूद थे।

    स्कूल में धर्मेंद्र से थीं सीनियर

    एक शायरी के जरिए धर्मेंद्र ने अपनी पहली मोहब्बत का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, "हम मन ही मन में कहते रहते थे। ठंडी आहें भरते रहते थे। सामने वाली को मालूम ही नहीं था।" लड़की, धर्मेंद्र से बड़ी थी। उस वक्त वह छठी क्लास में थे, जबकि लड़की आठवीं में पढ़ती थी।

    दस का दम शो में धर्मेंद्र ने कहा था, "मैं छोटा था, मेरी उम्र मासूम थी। वो क्या थी, पता नहीं। पास जाने को जिसके, साथ बैठने को जिसके जी चाहता था, वो तालिबा (छात्रा) आठवीं की थी, मैं छठी का था। हमारे स्कूल टीचर की बेटी थी, नाम हमीदा था।"

    बंटवारे में बिछड़ा धर्मेंद्र का प्यार

    धर्मेंद्र ने कभी भी हमीदा से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। वह अपने परिवार के साथ बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गई थीं। इसके बाद दोनों कभी नहीं मिले। धर्मेंद्र ने शायराना अंदाज में कहा था, "यूं हीं मुस्कुरा देती, मैं पास चला जाता। व खामोश रहती, मैं सिर झुका देता। वो पूछती कुछ और थी, मैं कह कुछ और जाता था। वो कहती- उदास मत हो धर्म। अभी वक्त है, तेरे इम्तिहान में सब ठीक हो जाएगा। कह कर चली जाती, मैं देखता रहता। वो ओझल हो जाती। मैं सोचता रहता। सवाल क्या है यार?"

