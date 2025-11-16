न प्रकाश कौर, ना हेमा मालिनी... बंटवारे में बिछड़ा Dharmendra का पहला प्यार, बेटे के सामने कबूली थी मोहब्बत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के ही-मैन धर्मेंद्र (Dharmendra) अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से अक्सर लाइमलाइट में रहे हैं। फिल्मी गलियारों में उनकी दो शादी और अफेयर के खूब चर्चे हुए हैं। मगर शायद ही आपको पता होगा कि धर्मेंद्र का पहला प्यार कौन था।

अगर आपको लग रहा होगा कि धर्मेंद्र का पहला प्यार उनकी पत्नी प्रकाश कौर (Prakash Kaur) या दूसरी पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) हैं तो आप गलत हैं। न प्रकाश और ना ही हेमा, वो महिला हैं जिन पर पहली बार धर्मेंद्र अपना दिल हार बैठे थे।

स्कूल में मिला था धर्मेंद्र का पहला प्यार धर्मेंद्र ने एक बार खुलासा किया था कि उनका पहला प्यार कोई और है जो 1947 में बंटवारे के चलते जुदा हो गई थीं। उन्हें स्कूल के वक्त अपनी स्कूल टीचर की बेटी से इश्क हुआ था। उनका नाम हमीदा था। धर्मेंद्र ने सलमान खान (Salman Khan) के शो दस का दम में अपने पहले प्यार के बारे में बताया था। उस वक्त अभिनेता के साथ उनके छोटे बेटे बॉबी देओल (Bobby Deol) भी मौजूद थे।

दस का दम शो में धर्मेंद्र ने कहा था, "मैं छोटा था, मेरी उम्र मासूम थी। वो क्या थी, पता नहीं। पास जाने को जिसके, साथ बैठने को जिसके जी चाहता था, वो तालिबा (छात्रा) आठवीं की थी, मैं छठी का था। हमारे स्कूल टीचर की बेटी थी, नाम हमीदा था।"