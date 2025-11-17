Dharmendra की ये बहूरानी बन गई हैं ट्रेवल व्लॉगर, R Madhavan संग हॉलीवुड में कर चुकी हैं काम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब के छोटे से गांव से आकर शोले (Sholay) के 'वीरू' धर्मेंद्र (Dharmendra) ने सिनेमा में पहचान हासिल की। धर्मेंद्र के बाद उनकी दो पीढ़ियों ने भी इस विरासत को आगे बढ़ाया है। यूं तो आपको मालूम होगा कि धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल-बॉबी देओल, बेटी एशा देओल के साथ-साथ पोतों करण और राजवीर ने भी बॉलीवुड में अभिनय किया है लेकिन शायद ही आपको धर्मेंद्र की एक बहूरानी के बारे में पता हो जो हॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जी हां, उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मीं धर्मेंद्र की ये बहू जानी-मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस होने के साथ-साथ मॉडल भी हैं। 90 के दशक में उन्हेंने बड़े-बड़े सितारों के साथ काम किया और अपनी पहचान हासिल करने के बाद एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दूसरे फील्ड को चुन लिया।

कौन हैं धर्मेंद्र की बहू? हम 90 के दशक की टैलेंटेड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दीप्ति भटनागर (Deepti Bhatnagar) की बात कर रहे हैं। मॉडलिंग से अपना करियर शुरू करने वालीं दीप्ति ने साल 1995 में संजय गुप्ता निर्देशित राम शस्त्र से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था। फिल्म में उनके साथ जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला और आदित्य पंचोली जैसे कलाकार थे।

हॉलीवुड में भी चलाया अभिनय का जादू साल 1997 में दीप्ति भटनागर ने हॉलीवुड मूवी इन्फेर्नो (Inferno) में शालीमार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म से आर माधवन (R Madhavan) ने भी अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। फिल्मों के अलावा वह शो ये है राज और ट्रेवल शोज यात्रा और मुसाफिर हूं यारों में भी काम कर चुकी हैं।