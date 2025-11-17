Language
    Dharmendra की ये बहूरानी बन गई हैं ट्रेवल व्लॉगर, R Madhavan संग हॉलीवुड में कर चुकी हैं काम

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:16 AM (IST)

    धर्मेंद्र (Dharmendra) और उनके परिवार के ज्यादातर सदस्यों के बारे में हर किसी को मालूम है, लेकिन शायद ही आपको उनकी एक बहूरानी के बारे में पता हो जो फिल्मी दुनिया से जुड़कर साउथ, हिंदी से लेकर विदेशों तक में काम किया है। आज वह ट्रेवल व्लॉगर बन गई हैं। जानिए उनके बारे में।

    धर्मेंद्र की बहू एक्टिंग छोड़ बन गई हैं ट्रेवल व्लॉगर। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब के छोटे से गांव से आकर शोले (Sholay) के 'वीरू' धर्मेंद्र (Dharmendra) ने सिनेमा में पहचान हासिल की। धर्मेंद्र के बाद उनकी दो पीढ़ियों ने भी इस विरासत को आगे बढ़ाया है। यूं तो आपको मालूम होगा कि धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल-बॉबी देओल, बेटी एशा देओल के साथ-साथ पोतों करण और राजवीर ने भी बॉलीवुड में अभिनय किया है लेकिन शायद ही आपको धर्मेंद्र की एक बहूरानी के बारे में पता हो जो हॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं।

    जी हां, उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मीं धर्मेंद्र की ये बहू जानी-मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस होने के साथ-साथ मॉडल भी हैं। 90 के दशक में उन्हेंने बड़े-बड़े सितारों के साथ काम किया और अपनी पहचान हासिल करने के बाद एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दूसरे फील्ड को चुन लिया।

    कौन हैं धर्मेंद्र की बहू?

    हम 90 के दशक की टैलेंटेड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दीप्ति भटनागर (Deepti Bhatnagar) की बात कर रहे हैं। मॉडलिंग से अपना करियर शुरू करने वालीं दीप्ति ने साल 1995 में संजय गुप्ता निर्देशित राम शस्त्र से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था। फिल्म में उनके साथ जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला और आदित्य पंचोली जैसे कलाकार थे।

    Dharmendra Daughter in law

    Dharmendra with Deepti Bhatnagar- X

    सुनील शेट्टी संग कर चुकी हैं ऑन-स्क्रीन रोमांस

    इसके बाद दीप्ति भटनागर ने तेलुगु सुपरहिट मूवी पेल्ली संडदी की। उन्होंने हिंदी के साथ-साथ कई तमिल-तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम किया। आमिर खान, सुनील शेट्टी और सनी देओल जैसे कलाकारों संग दीप्ति ने स्क्रीन शेयर किया है। सिर्फ बॉलीवुड या साउथ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, बल्कि वह हॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं।

    हॉलीवुड में भी चलाया अभिनय का जादू

    साल 1997 में दीप्ति भटनागर ने हॉलीवुड मूवी इन्फेर्नो (Inferno) में शालीमार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म से आर माधवन (R Madhavan) ने भी अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। फिल्मों के अलावा वह शो ये है राज और ट्रेवल शोज यात्रा और मुसाफिर हूं यारों में भी काम कर चुकी हैं।

    Deepti Bhatnagar

    Deepti Bhatnagar with husband Randeep Arya - X

    अब क्या करती हैं दीप्ति भटनागर?

    दीप्ति ने रणदीप आर्या से शादी की है, जिनके पिता वीरेंद्र, धर्मेंद्र के कजिन हैं। इस रिश्ते से वह धर्मेंद्र की बहू हुईं। दीप्ति और रणदीप के दो बेटे हैं- शुभ और शिव। फिलहाल, दीप्ति एक्टिंग से दूर होकर ट्रेवल व्लॉगर बन गई हैं। यूट्यूब पर उनके एक लाख 90 हजार सब्सक्राइबर्स हैं।

