Rajesh Khanna की वजह से एक्टर बना बॉलीवुड का 'अंग्रेज', Dharmendra के साथ पहली फिल्म करके चमक गई थी किस्मत

हिंदी सिनेमा में देश के कोने-कोने से ऐसे कलाकार आए जिन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से अमिट छाप छोड़ी। एक ऐसे ही कलाकार विदेशी थे जिन्होंने भारत में रहकर अभिनय का दम दिखाया। 300 फिल्में करने वाले अभिनेता धर्मेंद्र समेत कई अभिनेता संग स्क्रीन शेयर कर चुके थे। चलिए आपको विदेशी दिखने वाले अभिनेता के बारे में बताते हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 70, 80 और 90 के दशक में ज्यादातर विदेशी किरदार में एक अभिनेता लगभग हर फिल्मों में नजर आता था। लंबी कद-काठी और रौबीली आवाज से यह अभिनेता छोटे से रोल में भी जान भर देता था। इनकी उम्दा परफॉर्मेंस के लिए इन्हें पद्म श्री से भी नवाजा जा चुका है।

हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं, वो हैं टॉम ऑल्टर (Tom Alter)। अमेरिकी मूव के टॉम का जन्म भारत में हुआ और बचपन से जवानी और बुढ़ापा भी यहीं बीता। अभिनय की दुनिया में आने से पहले टॉम टीचर थे। वह हरियाणा के एक स्कूल में पढ़ाते थे। फिर उन्होंने मसूरी के वुडस्टोक स्कूल में भी पढ़ाया। यही नहीं, वह बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के रूप में भी काम कर चुके हैं।

एक्टर ने लिया था सचिन तेंदुलकर का पहला इंटरव्यू शायद ही आपको मालूम हो कि टॉम ऑल्टर ही वो शख्स हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का पहला इंटरव्यू लिया था। कई फील्ड में अपनी काबिलियत साबित करने के बाद टॉम ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और इसकी वजह कहीं न कहीं राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) थे। दरअसल, उनकी फिल्म आराधना देखकर टॉम ने अभिनय की दुनिया में जाने का सोचा। विदेशी मूल के होने के बावजूद उनकी हिंदी और उर्दू इतनी कमाल की थी कि उनके को-स्टार्स भी हैरान रह जाते थे।