Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rajesh Khanna की वजह से एक्टर बना बॉलीवुड का 'अंग्रेज', Dharmendra के साथ पहली फिल्म करके चमक गई थी किस्मत

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:02 AM (IST)

    हिंदी सिनेमा में देश के कोने-कोने से ऐसे कलाकार आए जिन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से अमिट छाप छोड़ी। एक ऐसे ही कलाकार विदेशी थे जिन्होंने भारत में रहकर अभिनय का दम दिखाया। 300 फिल्में करने वाले अभिनेता धर्मेंद्र समेत कई अभिनेता संग स्क्रीन शेयर कर चुके थे। चलिए आपको विदेशी दिखने वाले अभिनेता के बारे में बताते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    बॉलीवुड का अंग्रेज कैसे बना टीचर से एक्टर। फोटो क्रेडिट- एक्स

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 70, 80 और 90 के दशक में ज्यादातर विदेशी किरदार में एक अभिनेता लगभग हर फिल्मों में नजर आता था। लंबी कद-काठी और रौबीली आवाज से यह अभिनेता छोटे से रोल में भी जान भर देता था। इनकी उम्दा परफॉर्मेंस के लिए इन्हें पद्म श्री से भी नवाजा जा चुका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं, वो हैं टॉम ऑल्टर (Tom Alter)। अमेरिकी मूव के टॉम का जन्म भारत में हुआ और बचपन से जवानी और बुढ़ापा भी यहीं बीता। अभिनय की दुनिया में आने से पहले टॉम टीचर थे। वह हरियाणा के एक स्कूल में पढ़ाते थे। फिर उन्होंने मसूरी के वुडस्टोक स्कूल में भी पढ़ाया। यही नहीं, वह बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के रूप में भी काम कर चुके हैं।

    एक्टर ने लिया था सचिन तेंदुलकर का पहला इंटरव्यू

    शायद ही आपको मालूम हो कि टॉम ऑल्टर ही वो शख्स हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का पहला इंटरव्यू लिया था। कई फील्ड में अपनी काबिलियत साबित करने के बाद टॉम ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और इसकी वजह कहीं न कहीं राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) थे। दरअसल, उनकी फिल्म आराधना देखकर टॉम ने अभिनय की दुनिया में जाने का सोचा। विदेशी मूल के होने के बावजूद उनकी हिंदी और उर्दू इतनी कमाल की थी कि उनके को-स्टार्स भी हैरान रह जाते थे।

    Tom Alter

    Photo Credit - X

    यह भी पढ़ें- बॉलीवुड का वो खलयानक जिसे देखने के बाद डर से सहम जाते थे बच्चे, गोविंदा के साथ भी किया था काम

    टॉम ऑल्टर की पहली फिल्म

    FTII से पढ़ाई करने के बाद टॉम ऑल्टर को पहला ब्रेक देव आनंद की फिल्म साहेब बहादुर से मिली, मगर उनकी पहली रिलीज मूवी धर्मेंद्र की चरस थी जिसमें उन्होंने चीफ कस्टम ऑफिसर का किरदार निभाया था। करीब 300 फिल्मों में अभिनय कर चुके टॉम की फिल्मोग्राफी में शतरंज के खिलाड़ी, हम किसी से कम नहीं, परवरिश, राम भरोसे, नौकरी, देस परदेस, जुनून, क्रांति, कुदरत, आशिकी, जानी दोस्त, रोमांस और कर्मा जैसी मूवीज में तहलका मचाया। ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने विलेन की भूमिका निभाई है।

    Photo Credit - X

    सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि वह टीवी शोज में भी काम कर चुके थे। उन्होंने शक्तिमान (Shaktiman) में पहले महागुरु, हातिम में परिस्तान के राजा, कैप्टन व्योम, भारत एक खोज और जुनून जैसे टीवी शोज में काम किया है। उनकी आखिरी शॉर्ट मूवी किताब थी जो उनके निधन के दो साल बाद रिलीज हुई थी। 29 सितंबर 2017 को स्किन कैंसर से उनका निधन हो गया था।

    यह भी पढ़ें- किस्मत का खेल! Feroz Khan की ब्रांड न्यू मर्सिडीज ठोकने के बाद Shakti Kapoor को मिली 'कुर्बानी', किस्सा है मजेदार