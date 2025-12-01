'अपने अंदर झांको...', Jaya Bachchan के बयान पर भड़का ये प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस ने पैप्स को बुलाया था 'चूहा'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। चाहे कोई इवेंट हो या फिर शादी फंक्शन... जया बच्चन (Jaya Bachchan) या तो पैपराजी के सामने पोज नहीं देती हैं या फिर उन्हें फटकारती हुई नजर आती हैं। हालिया इंटरव्यू में उन्होंने पैप्स को लेकर अपनी भड़ास निकाली जिसके लिए उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है।

जया बच्चन अक्सर पैप्स पर गुस्सा निकालने के लिए चर्चा में आती रहती हैं। मगर इस बार उनके बयान की बुरी तरह आलोचना की जा रही है। एक जाने-माने प्रोड्यूसर ने भी उनके बयान की आलोचना की है और इसे एक घमंडी एलिटिज्म बताया है।

जया बच्चन पर भड़के अशोक पंडित जाने-माने प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashok Pandit) ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने जया बच्चन के पैपराजी कल्चर पर दिए गए बयान की निंदा की है। अशोक पंडित ने अपने बयान में कहा, "पैपराजी के खिलाफ जया बच्चन जी के बयान से घमंडी अमीरी की बू आती है। कुछ पैप्स की एग्रेसिव कवरेज की बुराई करना एक बात है लेकिन पूरी तरह से क्लासिस्ट बातों से भरे प्रोफेशन को नीचा दिखाना हमारी फिल्म इंडस्ट्री के इतने सीनियर मेंबर और सांसद को शोभा नहीं देता।"