    'अपने अंदर झांको...', Jaya Bachchan के बयान पर भड़का ये प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस ने पैप्स को बुलाया था 'चूहा'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 12:44 PM (IST)

    जया बच्चन (Jaya Bachchan) एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। हाल ही में उन्होंने बताया कि वह क्यों पैपराजी से चिढ़ती हैं। उन्होंने जमकर पैप्स की क्लास लगाई जिसके बाद अब वह ट्रोलिंग का शिकार हो रही हैं। जाने-माने प्रोड्यूसर ने जया के बयान पर नाराजगी जाहिर की है।

    पैप्स को लेकर जया बच्चन के बयान पर नाराज हुए प्रोड्यूसर। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। चाहे कोई इवेंट हो या फिर शादी फंक्शन... जया बच्चन (Jaya Bachchan) या तो पैपराजी के सामने पोज नहीं देती हैं या फिर उन्हें फटकारती हुई नजर आती हैं। हालिया इंटरव्यू में उन्होंने पैप्स को लेकर अपनी भड़ास निकाली जिसके लिए उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है।

    जया बच्चन अक्सर पैप्स पर गुस्सा निकालने के लिए चर्चा में आती रहती हैं। मगर इस बार उनके बयान की बुरी तरह आलोचना की जा रही है। एक जाने-माने प्रोड्यूसर ने भी उनके बयान की आलोचना की है और इसे एक घमंडी एलिटिज्म बताया है।

    जया बच्चन पर भड़के अशोक पंडित

    जाने-माने प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashok Pandit) ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने जया बच्चन के पैपराजी कल्चर पर दिए गए बयान की निंदा की है। अशोक पंडित ने अपने बयान में कहा, "पैपराजी के खिलाफ जया बच्चन जी के बयान से घमंडी अमीरी की बू आती है। कुछ पैप्स की एग्रेसिव कवरेज की बुराई करना एक बात है लेकिन पूरी तरह से क्लासिस्ट बातों से भरे प्रोफेशन को नीचा दिखाना हमारी फिल्म इंडस्ट्री के इतने सीनियर मेंबर और सांसद को शोभा नहीं देता।"

    Jaya Bachchan On Paps

    अशोक पंडित ने आगे कहा, "वे मेहनती प्रोफेशनल हैं जो अपना काम कर रहे हैं, जिसके लिए ज्यादातर खुद स्टार्स और उनकी PR टीमों ही उन्हें बुलाती है। इसलिए अगर पैपराजी कल्चर के खिलाफ उनकी इतनी मजबूत राय है तो गलत गुस्सा दिखाने की बजाय खुद के अंदर झांकने का समय आ गया है।"

    जया बच्चन ने पैपराजी को कहा था 'चूहा'

    बरखा दत्त के साथ बातचीत में जया बच्चन ने कहा था कि वह मीडिया का बहुत सम्मान करती हैं, लेकिन पैपराजी के साथ उनका रिलेशनशिप जीरो है। जया ने यह भी कहा था, "ये लोग कौन हैं? वे किस बैकग्राउंड से हैं? क्या उन्हें इस देश के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रेन किया गया है? आप उन्हें मीडिया कहते हैं?" उन्होंने पैप्स को चूहा बुलाया था और कहा था कि वे गंदे पैंट्स पहनकर फोन लेकर उन्हें क्लिक करते हैं और गलत कमेंट्स पास करते हैं।

