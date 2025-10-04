6 फुट 2 इंच लंबे इस सुपरस्टार का बॉलीवुड में बना था मजाक, 52 साल पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्म से चमक गई थी किस्मत

फिल्मी दुनिया में किस्मत कब बदल जाए कहना मुश्किल है। एक स्टार था जिसे उनकी हाइट के लिए ट्रोल किया जाता था लेकिन अभिनेता सिनेमा में ऐसी सुनामी लेकर आया कि उस वक्त के हर सुपरस्टार पर भारी पड़ गया। चलिए आपको बॉलीवुड के इस सुपरस्टार के बारे में बताते हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी दुनिया में किस्मत का खेल कब बदल जाए, किसी को नहीं पता है। जिस स्टार को लोग फिल्में देने से हिचकिचाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, वही स्टार सिनेमा जगत का सबसे डिमांडिंग एक्टर बन गया। प्रोड्यूसर साफ-साफ एक्टर को अपनी फिल्म से लेने से इनकार कर देते थे, मगर एक वक्त आया जब उसे कास्ट करने के लिए प्रोड्यूसर रिक्वेस्ट करते थे।

आज हम आपको सिनेमा के उस स्टार के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें एक के बाद एक असफल फिल्मों के चलते लगभग फ्लॉप एक्टर घोषित कर ही दिया गया था। मगर फिर उनकी झोली में एक ऐसी मूवी आई जिसने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया और उसके बाद वह राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) और धर्मेंद्र पर भी भारी पड़ गए।