    6 फुट 2 इंच लंबे इस सुपरस्टार का बॉलीवुड में बना था मजाक, 52 साल पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्म से चमक गई थी किस्मत

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:31 PM (IST)

    फिल्मी दुनिया में किस्मत कब बदल जाए कहना मुश्किल है। एक स्टार था जिसे उनकी हाइट के लिए ट्रोल किया जाता था लेकिन अभिनेता सिनेमा में ऐसी सुनामी लेकर आया कि उस वक्त के हर सुपरस्टार पर भारी पड़ गया। चलिए आपको बॉलीवुड के इस सुपरस्टार के बारे में बताते हैं।

    मां के साथ सुपरस्टार की बचपन की फोटो। फोटो क्रेडिट- एक्स

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी दुनिया में किस्मत का खेल कब बदल जाए, किसी को नहीं पता है। जिस स्टार को लोग फिल्में देने से हिचकिचाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, वही स्टार सिनेमा जगत का सबसे डिमांडिंग एक्टर बन गया। प्रोड्यूसर साफ-साफ एक्टर को अपनी फिल्म से लेने से इनकार कर देते थे, मगर एक वक्त आया जब उसे कास्ट करने के लिए प्रोड्यूसर रिक्वेस्ट करते थे। 

    आज हम आपको सिनेमा के उस स्टार के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें एक के बाद एक असफल फिल्मों के चलते लगभग फ्लॉप एक्टर घोषित कर ही दिया गया था। मगर फिर उनकी झोली में एक ऐसी मूवी आई जिसने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया और उसके बाद वह राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) और धर्मेंद्र पर भी भारी पड़ गए।

    अमिताभ बच्चन की हाइट के लिए उड़ाया जाता था मजाक

    यह अभिनेता कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) थे। 6 फुट 2 इंच लंबे अमिताभ को इंडस्ट्री में आने से पहले और आने के बाद भी सालों तक बॉडीशेम से गुजरना पड़ा था। भारी आवाज और लंबाई के लिए उनका मजाक बनाया जाता था। सात हिंदुस्तानी (1969) से डेब्यू करने वाले अभिनेता को इंडस्ट्री में एंट्री तो मिल गई थी, लेकिन लगातार फ्लॉप मूवीज और ट्रोलिंग से वह थक गए थे। एक बार तो उन्हें मन में ख्याल आया कि सब कुछ छोड़कर वह अपने होमटाउन लौट जाए।

    Photo Credit - X

    इस फिल्म से बदली थी किस्मत

    मगर फिर एक रोज जिगरी यार महमूद ने अमिताभ बच्चन को एक ऐसी सलाह दी जिसने उनकी सोच ही बदल दी। उन्होंने बताया कि जिसे वह अपनी कमजोरी समझ रहे हैं, वह उसे ही ताकत बना लें। भारी आवाज और लंबाई उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। महमूद ने सिर्फ सलाह नहीं दी, बल्कि उन्हें एक फिल्म में भी कास्ट किया। यह फिल्म थी 'बॉम्बे टू गोवा' (1972)। इस फिल्म की सफलता के बाद अमिताभ की राह आसान हो गई और उन्हें 1973 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जंजीर (Zanjeer) मिली जिसने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया था। इसके बाद एंग्री यंग बनकर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

