जब अमिताभ बच्चन से भिड़ गए थे Tinnu Anand, 'कालिया' के सेट पर इस वजह से हुई थी कहासुनी

Amitabh Bachchan ने फिल्ममेकर और अभिनेता टीनू आनंद (Tinnu Anand) के साथ मिलकर कई मूवीज में काम किया है। ये दोनों इंडस्ट्री के काफी अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि एक बार टीनू और अमिताभ में एक डायलॉग को लेकर कहासुनी हो गई थी।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Tinnu Anand हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ कलाकार और मशहूर फिल्ममेकर रहे हैं। अपने समय में उन्होंने एक से बढ़कर एक मूवीज के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को लेकर बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि एक बार बिग बी से भिड़ गए थे।

वो मामला क्या था क्यों दो अच्छे दोस्त अमिताभ और टीनू एक दूसरे के सामने-सामने आ गए थे। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं। अमिताभ से भिड़ गिए थे टीनू आनंद बात अगर सही है, तो डरना नहीं चाहिए। यह मानना है अभिनेता और निर्देशक टीनू आनंद का। तभी तो वह खुद से सीनियर रहे अमिताभ बच्चन से भी भिड़ गए। एक किस्सा सुनाते हुए टीनू कहते हैं-

फोटो क्रेडिट- फेसबुक मैं चाहता हूं कि मेरा हीरो कुछ ऐसा बोले जिस पर ताली बजे। इस डायलॉग पर ताली मिलेगी। उन्होंने पूछा कितनी फिल्मों में काम किया है? मैंने कहा पहली है। उन्होंने कहा कि मैं थिएटर जाता हूं, कोई ताली नहीं मारता है। मैंने कहा सर अगर ताली मिली, तो मैं इंडस्ट्री में रहूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। आपको ये देखना है कि आपको ताली मिल गई, तो आप इंडस्ट्री छोड़ देंगे। फिर अमित जी तैयार हो गए।