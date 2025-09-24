जब अमिताभ बच्चन से भिड़ गए थे Tinnu Anand, 'कालिया' के सेट पर इस वजह से हुई थी कहासुनी
Amitabh Bachchan ने फिल्ममेकर और अभिनेता टीनू आनंद (Tinnu Anand) के साथ मिलकर कई मूवीज में काम किया है। ये दोनों इंडस्ट्री के काफी अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि एक बार टीनू और अमिताभ में एक डायलॉग को लेकर कहासुनी हो गई थी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Tinnu Anand हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ कलाकार और मशहूर फिल्ममेकर रहे हैं। अपने समय में उन्होंने एक से बढ़कर एक मूवीज के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को लेकर बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि एक बार बिग बी से भिड़ गए थे।
वो मामला क्या था क्यों दो अच्छे दोस्त अमिताभ और टीनू एक दूसरे के सामने-सामने आ गए थे। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं।
अमिताभ से भिड़ गिए थे टीनू आनंद
बात अगर सही है, तो डरना नहीं चाहिए। यह मानना है अभिनेता और निर्देशक टीनू आनंद का। तभी तो वह खुद से सीनियर रहे अमिताभ बच्चन से भी भिड़ गए। एक किस्सा सुनाते हुए टीनू कहते हैं-
फोटो क्रेडिट- फेसबुक
यह भी पढ़ें- Amitabh Bachchan की ब्लॉकबस्टर मूवी से गरीब हो गया था डायरेक्टर, एक साल तक कर्ज में रहा डूबा
मैं अपनी पहली फिल्म कर रहा था। उस फिल्म पर मैं अमित जी के साथ कुछ मुद्दों पर बहस कर सकता था, लेकिन मैंने की नहीं। मैंने फिल्म को छोड़ने का मन बना लिया था। अमित जी ने कहा कि आप इतने जिद्दी क्यों हैं? मैंने कहा कि मैं रात के तीन बजे तक अपने पिताजी (लेखक इंदर राज आनंद) के साथ इस डायलॉग के लिए बैठा रहा हूं। मुझे ताली वाला डॉयलाग चाहिए।
फोटो क्रेडिट- फेसबुक
मैं चाहता हूं कि मेरा हीरो कुछ ऐसा बोले जिस पर ताली बजे। इस डायलॉग पर ताली मिलेगी। उन्होंने पूछा कितनी फिल्मों में काम किया है? मैंने कहा पहली है। उन्होंने कहा कि मैं थिएटर जाता हूं, कोई ताली नहीं मारता है। मैंने कहा सर अगर ताली मिली, तो मैं इंडस्ट्री में रहूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। आपको ये देखना है कि आपको ताली मिल गई, तो आप इंडस्ट्री छोड़ देंगे। फिर अमित जी तैयार हो गए।
इस फिल्म से जुड़ा है किस्सा
दरअसल टीनू आनंद और अमिताभ बच्चन की जिस फिल्म से जुड़ा ये विवाद था, वह कालिया था, जिसे 1981 में बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया था। इसी मूवी के एक संवाद को लेकर अमिताभ और टीनू आमने-सामने आ गए थे। हालांकि, बाद में जब फिल्म हिट हुई थी, तो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इसके बाद शहशांह जैसी टीनू आनंद की कई अन्य मूवीज अमिताभ बच्चन ने बतौर अभिनेता काम किया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।